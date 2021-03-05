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В РФ рассказали о даче патриарха Кирилла по соседству с дворцом Путина

5 марта 2021, 01:30
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Патриарх Кирилл любит релаксировать в тишине, поэтому местные кафе закрывают, а отдыхающих выселяют из соседнего санатория.

Путин, Кирилл -2
Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Reuters

Журналисты издания Readovka обнаружили на побережье Черного моря рядом с Геленджиком в РФ резиденцию, владение которой приписывают патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

По данным журналистов, резиденция принадлежит Московской патриархии, а личной дачей патриарха она стала за 22 миллиарда рублей. Официально ее называют "духовным центром", но на деле туда приезжает только патриарх, сообщает телеканал Сurrenttime.tv.

По словам одного из авторов расследования – журналиста Анастасии Милюковой, изначально журналисты получили документы на строительство духовного центра.

"Изначально стоимость этого духовного центра была 500 миллионов рублей, плюс-минус несколько тысяч. Соответственно, цена начала расти, участок начал расширяться и вырос до 22 миллиардов. Поэтому такая сумма. Это все тоже следует из документов, которые мы получили на руки", - пояснила она.

Она утверждает, что там еще ни разу не проходило ни одного богослужения, однако туда постоянно приезжает патриарх отдыхать.

/ readovka.space

"Более того, сам участок и близлежащую территорию – леса и все, что находится у дороги, – охраняют сотрудники ФСО, поэтому очень сложно там даже прогуляться. Это создает огромные проблемы для местных жителей, для туристов… Он (патриарх Кирилл, - ред.) приезжает ради отдыха, ради этого выселяют из соседнего санатория людей – из комнат, которые смотрят на сам этот дворец. Более того, поскольку это юг России, там очень много кафе, и чтобы не было шумной музыки, как я понимаю, представители патриарха обходят эти кафе и предупреждают, чтобы не шумели. Патриарх любит спокойствие и анонимность". - рассказывает автор расследования.

/ readovka.space

По словам Милюковой, на "даче Кирилла" также есть виноградники: "Он еще и, судя по всему, любит пить вино собственного производства. Мы готовим продолжение этого расследования, у нас на руках есть документы, мы сейчас их проверяем, которые свидетельствуют о том, что во дворце патриарха так же богато, как и во дворце его соседа – во дворце Путина".

/ readovka.space

Дворец Путина под Геленджиком: о чем сообщалось ранее

  • В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
  • В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
  • В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.
новости России РПЦ Патриарх Кирилл
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