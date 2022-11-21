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В РФ решили казнить ротного оккупантов, подразделение которого разбили ВСУ – правозащитник

21 ноября 2022, 10:57

В тюрьме Виктор Севальнев подвергался физическому воздействию для того, чтобы он дал согласие на участие в войне в Украине.

Севальнев
Виктор Севальнев / t.me/s/NetGulagu, Reuters

В РФ командование российских войск приняло решение расправиться с командиром одной из рот оккупантов, принимавшим участие в боях в Украине.

Речь идет о заключённом ИК-3 УФСИН России по Калужской области Викторе Севальневе 1979 года рождения, которого ФСИН и МинОбороны РФ вместе с ещё несколькими сотнями осуждённых отправили в "лагерь слаживания" под Луганском и после этого включили в состав 7 мотострелковой роты военной части №08807 "ЛНР", пишет российский правозащитник, основатель Gulagu net Владимир Осечкин.

По его словам, жена Севальнева объяснила, что её муж успел позвонить ей из госпиталя и сообщить, что его забрали из палаты и увозят "на расстрел".

Отмечается, что Севальнев воевал в составе 7-ой роты. Командира роты убили и после этого самого Севальнева назначили командиром этого подразделения. В ходе боёв Севальнев неоднократно получал ранения и контузии (при этом его родной сын погиб в одном из боёв).

По данным правозащитников, соединения РФ/т.н. "ЛДНР" понесли огромные потери, погибло около 50% бойцов, а вторая часть соединения просто разбежалась. Согласно информации от самого Севальнева, его из госпиталя приехали забирать представители спецслужб для того, чтобы доставить в штаб и там расстрелять.

Уточняется, что ранее в тюрьме Севальнев подвергался физическому воздействию для того, чтобы он дал согласие на участие в войне в Украине.

"Фактически Севальнев решил сбежать из пыточной зоны, где его жестоко били, на войну, подписал контракт с минобороны РФ, дал согласие на участие в войне, а также расписку о неразглашении", — добавили правозащитники.

В РФ решили казнить ротного оккупантов, подразделение которого разбили ВСУ – правозащитник
/ Скриншот

Ранее сообщалось, что российское командование вынуждено менять тактику ведения войны из-за значительных успехов на фронте Вооруженных сил Украины. Оккупанты уже деморализованы, а потому не хотят выполнять приказы своего руководства.

В связи с этим командование РФ развернуло заградотряды, которые угрожают стрелять по своим. Об этом говорится в короткой сводке британской разведки, опубликованной в пятницу Министерством обороны Великобритании.

Смотрите видео ТСН - Преступления российских войск в Украине помогают расследовать западные эксперты

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