В РФ выдвинули новое требование из-за Украины и грозят НАТО "военным ответом"

/ Reuters

В Москве прокомментировали выдвинутый НАТО и США ультиматум, в котором содержится требование об отказе приема Украины в Альянс.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в РФ не ждут от Вашингтона как такового отказа от озвученных предложений, однако полагают, что США попытаются перекинуть "мяч" на сторону России, сообщает Интерфакс.

"Давайте в принципе посмотрим, будет ли отказ. Я думаю, честно говоря, что отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону, - это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом", - сказал он.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, может ли отказ США от предложений РФ по гарантиям безопасности повлиять на потенциальный контакт лидеров двух стран.

"Я думаю, что они постараются перевести это все в такой вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу приступить к этим переговорам", - подчеркнул российский чиновник.

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"Американцы, я повторяю, наверное, постараются обставить это некими условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах. Будем смотреть", - добавил Рябков.

Москва грозит НАТО "военным ответом"

В свою очередь руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире Россия-24 подчеркнул, что Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО, которая продолжает длительное время наступать на "больные точки" России, теперь Североатлантический альянс будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности.

"Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу", - сказал дипломат.

НАТО понимает необходимость политических действий по гарантиям для Москвы, иначе последуют военные ответы со стороны РФ, добавил он.

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