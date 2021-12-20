УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

В РФ выдвинули новое требование из-за Украины и грозят НАТО "военным ответом"

20 декабря 2021, 10:29

НАТО наступает на "больные точки" России, подчеркнул Константин Гаврилов.

Россия,флаг
/ Reuters

В Москве прокомментировали выдвинутый НАТО и США ультиматум, в котором содержится требование об отказе приема Украины в Альянс.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в РФ не ждут от Вашингтона как такового отказа от озвученных предложений, однако полагают, что США попытаются перекинуть "мяч" на сторону России, сообщает Интерфакс.

"Давайте в принципе посмотрим, будет ли отказ. Я думаю, честно говоря, что отказа как такового не будет, а будет попытка обставить свое согласие разного рода пожеланиями, условиями, разного рода дополнительными идеями, просто чтобы перекинуть мяч на нашу сторону, - это было бы с тех позиций, которые занимают американцы, естественным ходом", - сказал он.

Так он, в частности, ответил на вопрос о том, может ли отказ США от предложений РФ по гарантиям безопасности повлиять на потенциальный контакт лидеров двух стран.

"Я думаю, что они постараются перевести это все в такой вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно, потому что ситуация очень тяжелая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить, мы готовы сразу приступить к этим переговорам", - подчеркнул российский чиновник.

Реклама

"Американцы, я повторяю, наверное, постараются обставить это некими условиями, некими дополнительными требованиями, говорить о разных форматах. Будем смотреть", - добавил Рябков.

Москва грозит НАТО "военным ответом"

В свою очередь руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире Россия-24 подчеркнул, что Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию в отношении действий НАТО, которая продолжает длительное время наступать на "больные точки" России, теперь Североатлантический альянс будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности.

"Они продолжают уже длительное время - я подразумеваю натовцев - наступать на больные точки России, подошел момент истины: теперь, когда мы им рассказали, что думаем по этому поводу и как будем действовать, они будут вынуждены серьезно реагировать, а не так, отметая все с ходу и сразу", - сказал дипломат.

НАТО понимает необходимость политических действий по гарантиям для Москвы, иначе последуют военные ответы со стороны РФ, добавил он.

Новость обновляется.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «В РФ выдвинули новое требование из-за Украины и грозят НАТО "военным ответом"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытанияАстролог назвал знаки, на голову которых в 2022 году свалятся самые суровые испытания Топ-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 годуТоп-3 счастливчика: астролог назвал знаки, которым повезет в любви в 2022 году Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемЛунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всем Наташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольтеНаташа Королева не смогла удержать располневшую грудь в неприличном декольте Когда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дняКогда день святого Николая 2021 в Украине: дата, традиции праздника и запреты дня
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
10:33

Потери в разы больше, чем в 2014-м: командующий ВМС оценил последствия для РФ агрессии против Украины

10:29

В РФ выдвинули новое требование из-за Украины и грозят НАТО "военным ответом"Видео

10:26

К чему снится море: толкование известных сонников

10:20

"Баста=Путин": концерт Басты в Киеве начался с фаеров и гневных лозунговВидео

10:00

Лунный гороскоп на неделю 20-26 декабря: Овнам – обман, Ракам – недруги, Козерогам – удача во всемВидео

Реклама
10:00

В Раде объяснили, каким будет механизм экологического страхования для предприятий

09:52

Минималка для пенсионеров: украинцам назвали минимальный размер пенсииВидео

09:51

Министр соцполитики объяснила, как самостоятельно проверить размер субсидии

09:46

В декабре 2021 средняя зарплата в Украине взлетит на 15%

09:34

Катя Осадчая и Юрий Горбунов в вышиванках крестили младшего сына Данила на Аскольдовой могиле

09:22

Самые удачные новогодние прически 2022 по знакам зодиака

09:20

Десять раз пырнула ножом: на Черниговщине женщина зверски зарезала отца

09:06

Путин окончательно потерял связь с реальностью: ресурсов для войны нетмнение

08:47

Гороскоп на сегодня 20 декабря 2021: Львам – знаки судьбы, Скорпионам – соперники, Козерогам – потериВидео

08:32

Число новых больных COVID-19 за сутки резко упало до 2536, но смертей все равно многоВидео

08:26

Британский врач назвал основной симптом "Омикрон"-штамма COVID-19

08:07

Голубовская рассказала, по кому Омикрон ударит в первую очередьВидео

07:33

Во Франции шестеро детей получили передозировку COVID-вакцины: что с ними сейчас

07:25

5 полезных советов ветеринара на Новый год: как обезопасить любимца от неприятных сюрпризов в праздник

07:10

Цены на свинину пойдут вверх: когда ждать нового подорожания мясаВидео

Реклама
07:08

Дерзкая MARUV показала страстный фотосет на мотоцикле с мужем

06:37

"Надеяться на лучшее и готовиться к худшему": Боррель считает, что у РФ могут быть разные сценарии в отношении Украины

06:28

Остановят ли санкции Россию: чего учит историямнение

05:28

Самый вкусный салат с языком на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

05:02

Ударят морозы -20º: украинцам дали ледяной прогноз и назвали срокиВидео

04:47

Желток будет идеальным: как правильно варить яйца для салатов

04:22

Эксперт рассказал, какой дешевый овощ полезней всего для тела

03:50

Как понять, что в крови зашкаливает холестерин - ответ ученых

03:15

ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря: Епифаний назвал сроки

02:38

Названы пять признаков заражения Омикрон-штаммом коронавирусаВидео

02:21

На Новый год мандарины в цене станут "золотыми"Видео

01:40

Медик рассказала, как справиться с постковидным синдромомВидео

01:18

Доллар дороже 28 гривен: украинцев предупредили о резком валютном скачкеВидео

00:51

Приметы на 20 декабря: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19 декабря, воскресенье
23:59

Литва хочет передать Украине летальное оружиеВидео

23:51

Гастроэнтеролог рассказал, чем могут быть полезны зеленые бананы

23:40

Депутаты будут голосовать дистанционно - СтефанчукВидео

23:20

В Днепре 19-летний парень зверски расправился со своим отцом

22:58

Противостояние НеАнгелов: Каминская назвала Смеюху "тупой" и заявила о трудностях в общенииВидео

22:53

Морозы будут трескучими недолго: в Украину ворвется неожиданное потеплениеВидео

Реклама
22:44

В Одессе испекли рекордный штолен

22:05

"Россия не прощает своих детей": преподавательница университета Драгоманова плачет по Украине

21:49

Оружия хватит: в СНБО рассказали о готовности к возможному вторжению РФВидео

21:35

Все будут вовлечены в этот вопрос: Данилов детально рассказал о Плане обороны на случай вторжения РФВидео

20:58

Иностранцы выводят миллиарды из Украины: у Зеленского объяснили "бегство" инвесторов

20:54

Отключение SWIFT: в России говорят, что переживут, но в санкции не верятВидео

20:20

Делегация Когресса США посетила УкраинуВидео

19:53

В Украине начался новогодний "елкопад"Видео

19:47

Названы три находки, которые принесут невероятную удачу и богатствоВидео

19:39

В Кривом Роге девушка насильно заливала кошку пивом: дело дошло до суда

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять