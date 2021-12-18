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В России выдвинули новый ультиматум НАТО и перешли к угрозам

18 декабря 2021, 21:54
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В отношениях России и НАТО наступил "момент истины", говорят в МИД РФ.

кремль
/ Фото: Reuters

В случае отказа НАТО от предложений России по гарантиям безопасности Москва тоже перейдет в "режим контругроз", заявили в МИД РФ.

"Мы сегодня оказались реально в такой ситуации, когда дошли до края, и наши предложения, которые мы сформулировали, они абсолютно предметны, абсолютно точно без всяких полутонов описывают, как мы видим наш национальные интересы, и мы описываем также то, как мы видимо военную безопасность в Европе", - подчеркнул замглавы МИД РФ Александр Грушко в программе Соловьев-Live.

По его словам, в отношения России и НАТО наступил "момент истины", когда необходимо "принципиально определяться".

"Мы этот шаг сделали и исходим из того, что от него уже не удастся отмахнуться или заболтать", - добавил Грушко.

По его словам, своими предложениями Москва хочет говорить о том, "чтобы военный или военно-технический сценарий противостояния перевести в политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии".

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"Если этого не получится, тогда мы тоже перейдем в этот режим создания контругроз. Но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения", - сказал Грушко.

Ультиматум Москвы

  • Проект соглашения РФ - НАТО
    Проект соглашения РФ - НАТО mid.ru
  • Проект соглашения РФ - НАТО
    Проект соглашения РФ - НАТО mid.ru
  • Проект соглашения РФ - НАТО
    Проект соглашения РФ - НАТО mid.ru

Напомним, российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО опубликован в пятницу на сайте МИД России.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

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