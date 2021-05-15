В России заявили о "доброй воле" США и переговорах с недружественными странами

Москва с предельной осторожностью пользуется инструментом включения стран в список недружественных государств, сказала Елена Панина.
Россия приняла решение о включении США и Чехии в список недружественных государств из-за политики Вашингтона и Праги, которая направлена против России. Наличие только двух стран в данном перечне свидетельствует о том, что Москва осторожно пользуется таким механизмом. При этом Москва готова вести переговоры со Штатами при наличии "доброй воли" американской стороны. Об этом заявила депутат российской Госдумы Елена Панина.
В комментарии РИА Новости она сказала о том, что США и Чехия оказались в списке недружественных стран из-за планомерных антироссийских действий. В частности, она обвинила власти Праги в провокациях и скандалах, направленных против России, среди которых заявления об отравлениях, взрывах складов и высылка дипломатов.
В свою очередь Штаты, по словам Паниной, закономерно оказались в таком списке. Россия больше не считает США государством-партнером.Читайте такжеВ РФ нагло ответили на требование Чехии о компенсации за взрывы на складах
"После многолетней "санкционной войны" и агрессивного давления с американской стороны прежний термин "партнеры" полностью утратил смысл", - отметила депутат.
При этом она уточнила, что Россия в этих вопросах старается действовать аккуратно, поэтому в перечне недружественных стран появилось только два государства.
"Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом", - объяснила Панина.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США
Впрочем, депутат добавила, что Россия по примеру СССР готова вести переговоры с недружественными странами. К примеру, Москва готова к диалогу с США по глобальным вопросам в том случае, если со стороны Вашингтона будет "добрая воля".
"Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны", - подчеркнула Елена Панина.
Чехия и США в списке недружественных стран России
- Правительство РФ 14 мая, согласно указу президента Владимира Путина, утвердило список стран, которые Москва считает недружественными. В перечне оказались США и Чехия. Дипломатическим ведомствам Праги теперь можно нанимать на работу не более 19 российских граждан. Американской дипломатии запретили заключать договора с гражданами РФ.
- Данное решение было принято по мотивам обвинений Чехии в адрес России в причастности к взрывам военных складов в Врбетице в 2014 году. Прага 17 апреля выслала 18 российских дипломатов, которых чешское государство считает "разведчиками из РФ".
- В МИД Чехии заявили, что такой шаг со стороны России демонстрирует стремление Москвы к дальнейшей конфронтации не только с Прагой, но и Евросоюзом, а также с союзниками Европы. Подобные действия, утверждают чешские дипломаты, отразятся на отношениях Праги и Москвы.