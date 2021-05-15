В России заявили о "доброй воле" США и переговорах с недружественными странами

В Госдуме объяснили, почему США и Чехия оказались недружественными странами для России / Reuters

Россия приняла решение о включении США и Чехии в список недружественных государств из-за политики Вашингтона и Праги, которая направлена против России. Наличие только двух стран в данном перечне свидетельствует о том, что Москва осторожно пользуется таким механизмом. При этом Москва готова вести переговоры со Штатами при наличии "доброй воли" американской стороны. Об этом заявила депутат российской Госдумы Елена Панина.

В комментарии РИА Новости она сказала о том, что США и Чехия оказались в списке недружественных стран из-за планомерных антироссийских действий. В частности, она обвинила власти Праги в провокациях и скандалах, направленных против России, среди которых заявления об отравлениях, взрывах складов и высылка дипломатов.

В свою очередь Штаты, по словам Паниной, закономерно оказались в таком списке. Россия больше не считает США государством-партнером.Читайте такжеВ РФ нагло ответили на требование Чехии о компенсации за взрывы на складах

"После многолетней "санкционной войны" и агрессивного давления с американской стороны прежний термин "партнеры" полностью утратил смысл", - отметила депутат.

При этом она уточнила, что Россия в этих вопросах старается действовать аккуратно, поэтому в перечне недружественных стран появилось только два государства.

"Тот факт, что в этот перечень включили лишь две страны, говорит о том, что наша страна крайне осторожно пользуется этим инструментом", - объяснила Панина.Читайте такжеВ России по указу Путина объявили о новом "статусе" США

Впрочем, депутат добавила, что Россия по примеру СССР готова вести переговоры с недружественными странами. К примеру, Москва готова к диалогу с США по глобальным вопросам в том случае, если со стороны Вашингтона будет "добрая воля".

"Если Советский Союз мог находить общий язык и договариваться с США по этим темам, то ничего не мешает это сделать и нам, при наличии доброй воли с американской стороны", - подчеркнула Елена Панина.

Чехия и США в списке недружественных стран России