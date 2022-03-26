В России заявили о завершении первого этапа войны в Украине и назвали следующую цель

В России заявили о завершении первого этапа войны в Украине / Фото Reuters

В Министерстве обороны России заявили, что первая фаза войны против Украины "в целом" завершена. Теперь страна-агрессор сосредоточится на "освобождении" Донбасса.

Такое заявление сделал на брифинге в пятницу, 25 марта, начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской, передает The Guardian.

По его словам, основные задачи первой фазы полномасштабного вторжения якобы были выполнены.

Рудской добавил, что контролируемые Россией боевики якобы контролируют 93% территорий Луганской и 54% Донецкой областей.

Читайте такжеВойна с Россией надолго: почему Украине рано расслаблятьсяКроме того, в РФ намекнули, что они могут преследовать куда более ограниченные цели нападения на Украину – "защиту" Донбасса, о которой и говорилось изначально.

"Боевой потенциал Вооруженных сил Украины значительно снижен, что позволяет сосредоточить наши основные усилия на достижении главной цели – освобождении Донбасса", – заявил Рудской на брифинге.

Как сообщал Главред, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что в среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, которые настроены против нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина.

Их цель – скорейшее отстранение президента РФ от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине. Отмечается также, что в качестве преемника Путина рассматривают директора ФСБ Александра Бортникова.

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