Отравление, болезнь, несчастный случай: в РФ хотят убрать Путина, нашли преемника - разведка

Владимир Путин может быть отстранен от власти / Фото Reuters

В среде российской бизнес-политической элиты формируется группа влиятельных лиц, которые настроены против нынешнего хозяина Кремля Владимира Путина. Их цель – скорейшее отстранение президента РФ от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины", - говорится в сообщении.

В украинской разведке добавили, что именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способность украинской армии противостоять ВС РФ.

Отмечается также, что Бортников и остальные влиятельные представители русской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти.

"В частности, не исключается отравление, внезапная болезнь или другая "случайность". Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний "слив" расположения чеченских подразделений на севере Киева", - говорится в сообщении.

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"Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ", - резюмировали в ведомстве.

Как сообщал Главред, российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что нынешний 2022 год может стать последним годом жизни российского диктатора Владимира Путина. Для хозяина Кремля пережить этот год — не очень вероятно. Путина могут убить украинские или западные военные, кто-то из его окружения или сами россияне.

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