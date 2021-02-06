В российской колонии скончался украинец, которого заразили СПИДом

Здоренко осудили в аннексированном Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию.
В Российской федерации в исправительной колонии №1 в Адыгее скончался гражданин Украины Владимир Здоренко, сообщила в субботу, 6 февраля, Крымская правозащитная группа со ссылкой на ведущего эксперта Регионального центра прав человека (РЦПЧ) Романа Мартыновского.
По его информации, Здоренко осудили в аннексированном Крыму за кражу. В нарушение Международного гуманитарного права (МГП) украинец в 2019 году был вывезен в Россию для отбывания наказания.
Утверждается, что в местах лишения свободы заключенного заразили ВИЧ. Украинцу не предоставили необходимую медицинскую помощь, что также является нарушением МГП.
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Автор: Екатерина Трохимчук