В руках Путина прекращение войны в Украине - МИД Германии

Бербок сказала, что Германия предлагает усиление военной помощи украинскому правительству.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине твердо лежит на президенте России Владимире Путине, пишет CNN.
"Это в руках Путина. Он тот, кто без всякой причины начал войну. Теперь он обязан прекратить войну", - сказал Бербок.
По ее словам, Путин сам начал войну против мирного населения.
"Жестокая реальность заключается в том, что сам Путин выбрал вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", - сказала она.
Также Бербок сказала, что Германия предлагает усиление военной помощи украинскому правительству.
"Мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарно с Украиной, а с другой стороны, есть Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий", - добавила она.
Читайте также:
- "На Меркель лежит большая часть вины": Politico назвало "полезных идиотов" Путина в Германии
- Если Россия зарубит поставки газа в Европу, Германия конфискует "дочки" Газпрома и Роснефти – СМИ