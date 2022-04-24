В русской глубинке устроили давку и потасовку из-за халявных пасхальных яиц

Во Владивостоке русские устроили давку из-за яиц / скриншот из видео

В глубинке страны-агрессора, во Владивостоке, во время раздачи священником пасхальных яиц началась давка. Как видно из видеозаписи, инцидент произошел на центральной площади города.

Раздача освещенных яиц и куличей началась сразу после крестного хода, в котором участвовали больше тысячи человек. По данным издания, колонна, в которой были горожане, священники, чиновники, военнослужащие, моряки и казаки с иконами, около полудня двинулась от Покровского кафедрального до строящегося Спасо-Преображенского кафедрального собора в центре Владивостока.

На кадрах видно, как толпа окружила священнослужителя с пасхальной корзиной. Люди активно били друг друга руками, тянули руки к священнику и не давали ему пройти.

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Напомним, ранее вроссийском Ставрополе местные жители праздновали Масленицу.

Центральным событием масленичных гуляний стало выпекание двух огромных блином диаметром 2,5 метра и последующая их раздача всем желающим с традиционных лопат.

Россияне, отпихивая друг друга руками, жадно рвали блины с лопат.