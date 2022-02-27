В Санкт-Петербурге забросали грязью билборды, на которых Путин объясняет, зачем напал на Украину

В Санкт-Петербурге в течение дня висели странные билборды с Путинм / Фото fontankaspb

На улицах Санкт-Петербурга появились цифровые билборды, на которых называлась причина, по которой хозяин Кремля Владимир Путин был "вынужден" принять решение о захватнической войне против Украины, которую он назвал "военной операцией".

На рекламных щитах появлялся текст такого содержания: "Нам не оставили шанса поступить иначе" и "Настоящая сила – в справедливости и правде, которая на нашей стороне".

Впрочем простояли эти билборды недолго - всего один день. Местные жители забросали эту рекламу грязью, пишет Tjournal.

Позже местные власти официально заявили, что реклама с Путиным не была согласована с местными властями, а ее появление на панелях попытались оправдать "технической ошибкой".

К слову, после вторжения российских оккупантов в Украину Укравтодор начал демонтаж дорожных знаков. Дело в том, что российские войска не ориентируются на местности, поэтому так их пытаются запутать. Впрочем, найти дорогу у них таки получится. Правда, лишь в одном направлении.

Читайте также: