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В Швеции новоиспеченным родителям не разрешили назвать сына Владимир Путин

10 сентября 2021, 16:57
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Власти имеют полномочия в выборе имени для новорожденного.

Владимир Путин
Имя Владимир Путин в Швеции не одобряют / Фото Reuters

В Швеции есть интересный закон. Родители вынуждены подавать имена своих новорожденных детей в налоговое агентство Skatteverket. Причем, не всегда их выбор поддерживают власти. К примеру, в последний раз, когда супруги из города Лахольм заявили, что хотят назвать своего ребенка Владимиром Путиным, государство им этого не разрешило.

Как сообщает The Local, это не единый случай отказа. В частности, согласно шведским правилам, имена должны быть неоскорбительными, не должны представлять опасность для их носителей и не должны быть похожими на фамилии.

В Швеции уже есть опыт запрета на такие имена, как Форд, Аллах, Пилзнер и Q.

Между тем, по данным Статистического управления Швеции, в стране есть 1413 мужчин с именем Владимир.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая в российской глубинке, городе Владивосток встретился на Всероссийском уроке ко Дню знаний с учениками лицеев, гимназий и школ, которые победили в разных конкурсах и олимпиадах. Однако в своей речи он допустил грубую фактическую ошибку – перепутал военные конфликты XVIII века: Семилетнюю войну (между Пруссией, Российской империей, Францией и Англией) с Северной (в которой воевали Российская империя и Швеция).

На ошибку главе государства указал ученик из отдаленного российского города Воркута Никанор Толстых.

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Швеция Владимир Путин детские имя
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