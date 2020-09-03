В США потребовали остановить Северный поток-2 из-за отравления Навального

Сенатор США призвал остановить Северный поток-2 / Reuters

Cенатор-республиканец США Том Коттон призвал остановить строительство газопровода Северный поток-2. Подобное заявление он сделал в ответ на информацию об отравлении оппозиционера Алексея Навального химическим веществом из группы Новичок.

Об этом Коттон написал в своем Twitter.

Сенатор потребовал привлечь российские власти к ответственности за отравление оппозиционера.

"Остановите трубопровод Северный поток-2, чтобы привлечь русских к ответственности", - написал он.

К слову, подобные заявления звучат и в Германии. В частности, к правительству ФРГ обратилась и немецкая партия Союз 90 / Зеленые. Глава фракции Зеленых в парламенте Катрин Геринг-Эккардт назвала отравление Навального "покушением на убийство структурами Кремля" и заявила, что Германия не может работать по Северному потоку-2 вместе с РФ.

В свою очередь, зампредставителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер призвала не связывать отравление российского политика с Северным потоком-2. По ее словам, речь идет об экономическом проекте, в котором участвуют представители РФ и Германии.

Как сообщал Главред, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин считает, что оппозиционный политик из России Алексей Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичка. В связи с этим инцидентом у Германии есть ряд вопросов к России.

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Как известно, 20 августа российскому политику стало плохо в самолете во время полета из Москвы в Томск. Самолет экстренно посадили в Омске. Навального госпитализировали. Он впал в кому.

Спустя два дня Алексея Навального привезли для лечение в немецкую клинику Шарите. Его состояние оценивали как стабильное.

2 сентября в правительстве Германии сделали заявление о том, что Навальный был отравлен химическим веществом из группы Новичок. Берлин проинформировал об этом Евросоюз и НАТО, а также вызвал посла России для консультаций.