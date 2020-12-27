В США расстреляли людей на съемках клипа и в боулинг-клубе, погибли подростки / fbi.gov

В США минувшая ночь была неспокойной. Один человек погиб, еще пятеро пострадали при стрельбе во время съемки музыкального клипа в американском городе Линн, штат Массачусетс.

Как сообщает телеканал Fox News, стрельба произошла 27 декабря примерно в 17:35 по местному времени (0:35 по Киеву). Одному из пострадавших 30 лет, другим — около 20. Раненых госпитализировали, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Полиция пока никого не задержала, информирует Boston25.

Кроме того, три человека стали жертвами стрельбы в американском городе Рокфорде, сообщило агентство Associated Press.

Стрельба произошла в субботу вечером по местному времени (ночью в воскресенье по Киеву) в боулинг-клубе. Подозреваемый убил троих и ранил еще троих человек. Полиция задержала его.

Двое из погибших были подростками. Начальник городской полиции Дэн О'Ши не стал делиться информацией о стрелке и жертвах.

Рокфорд находится в 130 километрах к северо-западу от Чикаго, столицы штата Иллинойс. По информации местной газеты Rockford Register Star, 2020 год побил антирекорд по количеству убийств в городе. В этом году 35 человек умерли здесь насильственной смертью. Прежний максимальный показатель относится к 1996 году: 31 убийство.

О каких случаях стрельбы сообщалось ранее: