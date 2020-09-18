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В США власти обязали магазины приложений удалить TikTok и WeChat

18 сентября 2020, 18:23

Американские чиновники перешли к мерам административного ограничения, которые направлены против приложений TikTok и WeChat

TikTok
В США власти обязали магазины приложений удалить TikTok и WeChat / Reuters

Руководство Министерства торговли США обязало онлайн-магазины приложений сделать невозможным загрузку TikTok и WeChat для американских пользователей.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно тексту, запрет вступит в силу действовать с воскресенья, 20 сентября. В ведомстве особо подчеркнули ‒ такая мера использована из соображений безопасности. Чиновники утверждают ‒ есть информация, что TikTok и WeChat могут передавать информацию об американских пользователях спецслужбам Китайской Народной Республики.

"Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Дональд Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

При этом Росс заявил, что каких-либо санкций к конечным пользователям за установку и использование TikTok власти США применять не будут. В Министерстве торговли убеждены, что из-за неудобств со скачиванием и обновлением TikTok и WeChat американцы постепенно откажутся от них сами.

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TikTok в США - что было ранее:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против компании ByteDance (владельца TikTok), действия которой, по мнению Белого дома, несут угрозу национальной безопасности страны.

Позднее Трамп поставил обязательным условием одобрения покупки корпорацией Microsoft (или любым другим американским покупателем) TikTok у ByteDance перечисление в казну США "большой суммы денег".

14 сентября 2020 года компания ByteDance отказалась от продажи американского сегмента TikTok корпорации Microsoft.

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