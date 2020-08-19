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В США выступили за новые выборы в Беларуси и поддержали Тихановскую

19 августа 2020, 21:04

Байден заявил, что США должны объяснить России, что ее возможное вмешательство в ситуацию в Беларуси будет неприемлемым.

Джо Байден
Байден поддержал Тихановскую / GettyImages

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден поддержал призывы к проведению новых выборов президента Беларуси.

Об этом Байден написал в Twitter.

Он выразил восхищение гражданами Беларуси.

"Отважные граждане Беларуси демонстрируют, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской к справедливым выборам", – написал Байден.

Также Байден заявил, что США должны объяснить России, что ее возможное вмешательство в ситуацию в Беларуси будет неприемлемым.

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"России нужно сказать, чтобы она не вмешивалась – дело не в геополитике, а в праве выбирать своих лидеров", – написал он.

Напомним, ранее аналитики сделали прогноз на базе двух моделей, согласно которым кандидат от демократов Джо Байден одержит победу над Дональдом Трампом на будущих президентских выборах. Первая модель предсказала исход подавляющего числа выборов главы государства, вторая также продемонстрировала свою конкурентоспособность – если бы ее задействовали ранее, модель могла предсказать победу Трампа в 2016 году.

Джозеф Байден выборы в Беларуси
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