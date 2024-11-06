В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

Главное из заявления Орбана:
- ЕС должен выработать новую стратегию действий
- Его беспокоит судьба 50-миллиардного кредита для Украины
- Первые шаги в выработке стратегии могут быть сделаны на неформальном саммите ЕС в Будапеште
В связи с победой Дональда Трампа на выборах в США Европейский союз должен выработать новую стратегию действий в отношении Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Magyar Nemzet.
По его словам, победа республиканцев в Америке "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.
"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", - сказал он.
Орбан также подчеркнул, что его беспокоит судьба 50-миллиардного кредита для Украины, который ранее был согласован странами G7 и который в основном будет профинансирован совместно ЕС и США.
Премьер Венгрии добавил, что первые шаги в выработке новой стратегии могут быть сделаны уже в этот четверг на неформальном саммите ЕС в Будапеште.
Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
Выборы в США - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, Трамп получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Он стал первым президентом за более 120 лет, который потерял Белый дом, а затем вернулся и снова его выиграл.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.
Также известно, что кандидат в президенты США Камала Харрис в среду, 6 ноября, выступит с обращением к нации и своим сторонникам. Также она намерена позвонить республиканцу Дональду Трампу, который побеждает на выборах главы государства.
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