В связи с победой Трампа: ЕС нужна новая стратегия в отношении Украины - Орбан

Вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать помощь Украине.

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Помощь Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/DonaldTrump

Главное из заявления Орбана:

ЕС должен выработать новую стратегию действий

Его беспокоит судьба 50-миллиардного кредита для Украины

Первые шаги в выработке стратегии могут быть сделаны на неформальном саммите ЕС в Будапеште

В связи с победой Дональда Трампа на выборах в США Европейский союз должен выработать новую стратегию действий в отношении Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Magyar Nemzet.

По его словам, победа республиканцев в Америке "ставит на повестку дня для нас, европейских лидеров" вопрос о способности Европы самостоятельно продолжать военную и финансовую помощь Украине.

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"Существуют серьезные сомнения относительно этого, поэтому потребуется новая европейская стратегия", - сказал он.

Орбан также подчеркнул, что его беспокоит судьба 50-миллиардного кредита для Украины, который ранее был согласован странами G7 и который в основном будет профинансирован совместно ЕС и США.

Премьер Венгрии добавил, что первые шаги в выработке новой стратегии могут быть сделаны уже в этот четверг на неформальном саммите ЕС в Будапеште.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Выборы в США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Трамп получил 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Он стал первым президентом за более 120 лет, который потерял Белый дом, а затем вернулся и снова его выиграл.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с фактической победой на президентских выборах в США. Киев ожидает от нового главы Белого дома сильных решений и укрепления украино-американского стратегического партнерства.

Также известно, что кандидат в президенты США Камала Харрис в среду, 6 ноября, выступит с обращением к нации и своим сторонникам. Также она намерена позвонить республиканцу Дональду Трампу, который побеждает на выборах главы государства.

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