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В Турции ответили отказом на "хотелку" Путина насчет Bayraktar для РФ - посол Украины

3 августа 2022, 16:21

Никакой работы по оборудованию производства Байрактаров или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется.

Путин, Эрдоган, байрактар
Владимиру Путину отказали в Байрактарах для РФ / Коллаж фото usm.media, Reuters

Турция не готова к сотрудничеству с Россией по производству легендарных ударных беспилотников Bayraktar, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Сначала было заявление Халука Байрактара для CNN о том, что они не будут никогда поставлять в Россию никаких Байрактаров. Второе — президент Эрдоган заявил, что ему Путин предлагал такое сотрудничество, но не было никаких обещаний или обязательств. Спикер Эрдогана Ибрагим Калин разъяснил, что это был как упрек полушутя от Путина, на что Эрдоган просто улыбнулся. Позже были разъяснения от председателя Государственного агентства по оборонной промышленности, что никакой работы по оборудованию производства Байрактаров или других летательных аппаратов между Россией и Турцией не ведется", — рассказал в интервью Радио НВ.

Он добавил, что этот вопрос содержит "определенный эмоциональный элемент", но для Украины важно, "чтобы Турция была надежным партнером в реализации тех проектов и направлений сотрудничества, которые для нас стратегически важны".

"И она по сей день таковой остается", — заверил Боднарь.

Ранее представитель компании отказался комментировать предложение Путина. Руководство турецкой компания Baykar Makina ‒ производителя Bayraktar заявило о том, что никогда не будет продавать их в Россию (ни сейчас, ни в будущем).

Напомним, ранее сообщалось о том, что министр обороны Украины Алексей Резников Украина получит еще десятки беспилотников "Байрактар". Об этом наше государство уже договорилось с компанией-производителем.

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