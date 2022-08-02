В Вашингтоне русский дипломат злобно растоптал подсолнухи, которые туда принесли дети

В Вашингтоне русский дипломат злобно растоптал подсолнухи / Оксана Маркарова / https://ua.depositphotos.com/

В Вашингтоне русский дипломат в бессильной злобе растоптал подсолнечники, которые к дипломатическому учреждению принесли две девочки. Об инциденте рассказала в своем Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Вашингтон, наши дни. Какой-то сотрудник российского посольства останавливается перед тем, как заехать, и топчет подсолнухи, которые принесли две маленькие девочки", – сообщила она.

Маркарова рассказала, что накануне подсолнечники, которые украинские дипломаты высаживали через дорогу напротив посольства РФ в апреле, также были уничтожены – вырваны с корнями.

"Подсолнечники действуют на захватчиков, как святая вода на чертей. Врагов очень раздражает каждый символ, напоминающий миру о нашей борьбе, достоинстве и победе, а также о бесконечном зле, которое россияне причиняют нашему народу каждый день. Дипломаты страны-агрессора ведут себя так же подло и низко, как и все захватчики. Хвастаясь недостойными поступками, оправдывая убийц и рассчитывая на безнаказанность", – отметила посол

Напомним, ранее в Сети появилось видео, как в Геническе на Херсонщине женщина гневно кричала на российского солдата и требовала убраться прочь из Украины.

"Вы пришли на нашу землю! Какого [неценз] вы пришли с оружием к нам?! Положите хоть семечки в карманы свои, чтоб хоть подсолнухи проросли, когда вы тут поляжете!", - такими словами встретила украинка оккупантов.

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