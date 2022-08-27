В Венгрии продолжают слушаться Путина: Росатом начнет там строительство атомных реакторов

Росатом построит два атомных реактора в Венгрии / Коллаж фото Reuters, из открытых источников

В Венгрии, власть которой всячески пыталась поддерживать Путина и затягивала введение санкций против РФ, в ближайшее время Россия начнет строить два новых ядерных реактора. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает BBC.

Контракт, который Венгрия заключила с "Росатомом", направлен на расширение существующей АЭС "Пакш". Сделку заключили еще в 2014 году. Стоит отметить, что ЕС так и не наложил санкции на российскую атомную промышленность.

Сейчас атомная станция производит 40% электроэнергии Венгрии. Она состоит из четырех реакторов советской постройки.

"Таким образом мы обеспечим энергетическую безопасность Венгрии в долгосрочной перспективе и защитим венгров от резких колебаний цен на энергоносители", — сказал Сийярто.

Он также верит в том, что ядерные реакторы, которые хочет начать строить РФ, якобы будут готовы к запуску в 2030 году.

Напомним, в июле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого часто называют сторонником Москвы и Путина, обвинил Европейский Союз в том, что Брюссель, дескать, занял неправильную позицию в войне России с Украиной. Дескать, ЕС должен изменить стратегию – вместо поддержки Киева стать посредником между сторонами и разработать план по возвращению к "мирным переговорам".

Позже Орбан сделал заявление о том, что Украина, мол, не сможет победить Россию при той стратегии, которую выбрало НАТО. По его словам, нужно якобы изменить подход – без мира в Украине ЕС "будет втянут в военную ситуацию".

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