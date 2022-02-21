"Владимирич, здесь или потом?": Козак заставил Путина оправдываться предложением забрать Донбасс

Дмитрий Козак предложил Владимиру Путину присоединить Донбасс / скриншот с видео

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак во время заседания Совбеза РФ предложил Владимиру Путину присоединить Донбасс.

"Владимирич, если... здесь или потом? Я хотел ответить на вопрос, присоединять, не присоединять Донбасс? Что делать с этим дальше? Как использовать на переговорах с Западом? Потому что это такая, очень серьезная проблема", - заявил Козак.

Судя по реакции Путина, он явно не ожидал такого от Козака, так как на Совбезе был поднят вопрос только признания "ЛДНР" Россией.

"Ну, и что?.. Ну, давайте, пока ограничимся вашим выступлением по ходу Минских соглашений", - заминаясь ответил Путин.

Читайте такжеБайден согласился провести саммит по безопасности с Путиным, если РФ не нападет на УкраинуОтметим, что Владимир Путин после сегодняшнего заседания Совета безопасности РФ, как ожидается, может признать независимость оккупированных территорий ОРДЛО – "ЛНР" и "ДНР". По информации российских пропагандистов, вопрос решится в течение "ближайших часов".

Напомним, на срочном заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. По его словам, эти возможности якобы выше, чем у Ирана и Северной Кореи.

Читайте также: