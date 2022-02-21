"Владимирич, здесь или потом?": Козак заставил Путина оправдываться предложением забрать Донбасс

Президент РФ явно не ожидал такого предложения.
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак во время заседания Совбеза РФ предложил Владимиру Путину присоединить Донбасс.
"Владимирич, если... здесь или потом? Я хотел ответить на вопрос, присоединять, не присоединять Донбасс? Что делать с этим дальше? Как использовать на переговорах с Западом? Потому что это такая, очень серьезная проблема", - заявил Козак.
Судя по реакции Путина, он явно не ожидал такого от Козака, так как на Совбезе был поднят вопрос только признания "ЛДНР" Россией.
"Ну, и что?.. Ну, давайте, пока ограничимся вашим выступлением по ходу Минских соглашений", - заминаясь ответил Путин.
Читайте такжеБайден согласился провести саммит по безопасности с Путиным, если РФ не нападет на УкраинуОтметим, что Владимир Путин после сегодняшнего заседания Совета безопасности РФ, как ожидается, может признать независимость оккупированных территорий ОРДЛО – "ЛНР" и "ДНР". По информации российских пропагандистов, вопрос решится в течение "ближайших часов".
Напомним, на срочном заседании Совбеза РФ министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие. По его словам, эти возможности якобы выше, чем у Ирана и Северной Кореи.
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