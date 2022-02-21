"Это очень опасно": в России испугались ядерного потенциала Украины

Сергей Шойгу / ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Украины есть все для того, чтобы создать ядерное оружие.

На срочном заседании Совбеза РФ он заявил, что эти возможности якобы выше, чем у Ирана и Северной Кореи.

"Хотел бы обратить внимание на заявление (президента Украины, - ред.) Зеленского, что они хотели бы себе вернуть статус ядерной страны. Это опасно по нескольким причинам. Первая - за долгие годы пребывания в СССР там были созданы возможности по созданию такого оружия и его носителей… Есть оборудование, есть специалисты и есть возможности, гораздо больше чем у Ирана и Северной Кореи", - отметил Шойгу.

По словам министра обороны РФ, "к этому добавляются националистические подзраделения, батальоны, которые по всей Украине, и во многом они управляют ситуацией в тех или иных городах и областях Украины".

Ядерное оружие

Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за отказ от ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов в декабре прошлого года сделал заявление о том, что подписание Будапештского меморандума стало обманом для украинского государства. По мнению чиновника, Киеву должны предоставить компенсацию за отказ страны от ядерного оружия.

В феврале этого года три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко – призвали государства, которые подписали "Будапешт" и являются гарантами выполнения документа, остановить российскую агрессию. Они отметили, что только таким образом страны смогут доказать, что договор не был обманом Киева.

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