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Во время визита Байдена в Киев РФ осуществила запуск ракеты Сармат, он провалился – CNN

22 февраля 2023, 06:58
Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.
Запуск ракеты Сармат
Запуск ракеты Сармат в РФ вероятно провалился / Иллюстативное фото Минобороны РФ

Во время визита президента Джо Байдена в Киев в понедельник, 20 февраля, Россия провела испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", но он оказался неудачным.

Как пишет CNN со ссылкой на два анонимных американских чиновника, Россия заранее оповестила США об испытании, и Соединенные Штаты не рассматривают его как шаг в сторону эскалации напряжения.

Испытание тяжелой ракеты "Сармат", которую на Западе прозвали "Сатана II" и которая способна нести несколько ядерных боеголовок, похоже, провалилось. Иначе президент РФ Владимир Путин рассказал бы о нем в своем обращении 21 февраля к Федеральному собранию.

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По официальным российским данным, ракета "Сармат" имеет дальность полета более 11 тысяч километров и может нести боеголовку весом 100 тонн.

Как сообщал Главред, президент РФ Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил со своим посланием Федеральному собранию. Он обрушился пропагандистскими обвинениями в адрес Украины и Запада. Основные тезисы из речи Путина можно почитать в материале: Долгая война против Украины и угроза ядерными испытаниями: что наляпал Путин в своем послании.

Напомним, среди прочего Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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