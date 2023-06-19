Война РФ с Украиной может затянуться надолго: Шольц дал тревожный прогноз

Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно, подчеркнул канцлер ФРГ.

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Олаф Шольц дал прогноз по срокам войны в Украине / коллаж Главред, фото УНИАН

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что развязанная РФ война против Украины может затянуться, однако ФРГ готовится всесторонне поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

"Мы должны понимать, что российская агрессивная война против Украины может длиться долго, и мы готовимся к этому. Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет нужно. Мы зарезервировали необходимые деньги в бюджете и заботимся о том, чтобы немецкая промышленность нарастила свои производственные мощности и возможности ремонта вооруженной техники", — цитирует его Укринформ.

Вместе с тем он высказал убеждение в том, НАТО не станет стороной конфликта в войне в Украине и призвал сконцентрироваться на поддержке Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

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Что касается перспектив членства Украины в НАТО, то "Германия придерживается решений Бухарестского саммита", уточнил немецкий канцлер и добавил, что на июльском саммите Альянса в Вильнюсе обсудят усиление европейской системы ПВО и защиту критической инфраструктуры в Европе.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее говорил, что развязанная страной-оккупантом Россией война против Украины зашла в тупик. По его словам, западный мир не будет давить на Киев, чтобы Украина шла на компромисс с Москвой. Он призвал Путина вывести войска с территории украинского государства, чтобы можно было запустить диалог.

Также Шольц заявлял, что он не верит в скорое завершение войны в Украине и не исключил реализации сценария затяжных боевых действий. При этом он уверен: мир в Украине невозможен до тех пор, пока Россия не заберет свои войска.

Кроме того, глава правительства Германии Шольц рассказал, что он продолжает общаться с Путиным по телефону. Иногда они говорят без переводчика, а Путин ведет себя подчеркнуто вежливо.

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