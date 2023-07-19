УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

Анна Ярославская
19 июля 2023, 08:32 обновлено 19 июля, 08:46
31
Раскол в иерархии российской армии вполне реален, а "количество потерь - ужасающее", заявил глава Минобороны Великобритании.
Бен Уоллес, война в Украине
Бен Уоллес уверен, что войну в Украине можно выиграть / Коллаж: Главред, фото: gov.uk/government, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что войну в Украине "можно выиграть". По его словам, страна-агрессор Россия на самом деле "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве.

По его словам, раскол в иерархии российской армии вполне реален, а "количество потерь - ужасающее", передает The Guardian.

"Я думаю, что войну можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне", – сказал Уоллес сказал на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне.

видео дня

Министр обороны Великобритании отметил, что, несмотря на угрозы Путина ответом НАТО, на самом деле он не решается приблизиться к Альянсу.

"Все более агрессивный президент Путин с постоянными красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО", – сказал Уоллес.

Он считает, что Альянс "действительно" действует как сдерживающий фактор для РФ.

"Они (россияне, – ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что Альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи действует", – сказал Уоллес.

Отметим, министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию The Times заявил, что намерен покинуть свой пост во время последующих перестановок в британском правительстве. Также глава оборонного ведомства добавил, что не собирается баллотироваться на следующих выборах. Уоллес объяснил свое решение усталостью от политики и государственной службы.

Заявление Уоллеса о благодарности от Украины за оказанную помощь

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

"Знаете, мы не Amazon, надо уметь быть благодарными", - заявил глава Минобороны Британии об украинцах.

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление Уоллеса. Он отметил, что Украина всегда была благодарна Британии за всю оказанную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

"Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул глава государства.

Позже Уоллес оправдался после резкого заявления в сторону Украины. По его словам, отметил, что некоторые его комментарии перекрутили и не правильно поняли.

Другие новости:

война в Украине новости Великобритании война России и Украины Бен Уоллес
Реклама

Главное за день

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

08:32 Мир
Взрывы в оккупированном Крыму: горит полигон и детонирует склад БК оккупантов

Взрывы в оккупированном Крыму: горит полигон и детонирует склад БК оккупантов

07:42 Украина
В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известно

В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известно

06:51 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:37

Гороскоп на завтра 20 июля 2023: Овнам пора копить деньги, Ракам преподадут урок

08:35

Открыты для нового опыта: 5 знаков зодиака, которые легко заводят новые отношения

08:32

Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

07:42

Взрывы в оккупированном Крыму: горит полигон и детонирует склад БК оккупантов

07:05

Даже гении не найдут ответа на загадку: надо найти змею среди черепах

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:51

В Киеве, Одессе, Запорожье, Харькове, Херсоне гремели взрывы: что известноВидео

06:34

Урожай будет бесконечным: как правильно собрать семена из огурцов

06:27

На фронте установилось динамическое равновесие: что это значитмнение

06:25

Почему "з днем народження" неправильно писать с большой буквы: объяснение АвраменкоВидео

Реклама
04:35

"Путину делали пластические операции": эксперт объяснил критерии подбора двойниковВидео

04:00

Какой сегодня праздник 19 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:00

Нарушает этикет не только при дворе: Меган Маркл застукали в Калифорнии

02:30

Уход за луком после пожелтения листьев: дачники раскрыли секрет спасения урожая

01:51

Станет вашим любимым блюдом: как варить перловку, чтобы она была мягкой

01:20

"Делают пластику и учат поведению": эксперт раскрыл, как находят двойников ПутинаВидео

00:41

На дочь украинской актрисы в Турции напала россиянка

18 июля, вторник
23:47

Зачем? Все равно скажут "переобулся": Монатик рассказал о переходе на украинскийВидео

23:32

Банки могут сдуться и взорваться: зачем переворачивать консервацию, пока она горячая

23:19

Новая избранница Билла Гейтса спровоцировала слухи про помолвку

23:15

Путин говорил о захвате Украины 20 лет назад, Запад закрыл на это глаза - Саакашвили

Реклама
22:27

ПВО, боеприпасы и броня для ВСУ: все итоги заседания Рамштайн-14

22:21

Нереальная головоломка взорвет мозг: нужно найти 10 отличий

21:57

"Оружия будет больше": в ОП заинтриговали громким заявлением

21:35

"Он фашист": Зеленский наехал на Путина и сказал, как должна завершится война

21:27

Дорофеева призналась, стала ли она Кацуриной, и как муж делал ей предложениеВидео

21:04

"Не отпускаю": адвоката заперли в ТЦК в Чернигове, когда он пришел по делу клиента

21:04

ВСУ перехватили инициативу на востоке и юге: в Минобороны заявили о продвижении

20:38

В Украине приняли очень важный закон для всех военных: президент подписал

20:36

Ани Лорак устроила неприличные танцы со своим бойфрендом-ловеласомВидео

20:24

Что означает странное выражение "сидіти крячкою": Авраменко дал неожиданный ответ

19:50

5 самых строгих запретов 20 июля, которые нельзя нарушать - приметы

19:46

У Путина проблемы с головой, он притворяется смертельно больным - экс-нелегал КГБВидео

19:40

"Отдать ребенка и спасти семью?": Зеленский сделал заявление о территориальных уступках

19:20

Почему осенние мирные переговоры пока являются иллюзиеймнение

18:51

Рекордная помощь: США выделяют для ВСУ важное оружие - Reuters

18:03

Языковед Авраменко рассказал украинцам, как правильно называть "сто грамм"

17:41

США считают, что западные самолеты не помогут ВСУ в контрнаступлении – WP

17:30

Китайский гороскоп на август 2023: Быку – конфликты, Змеям - повышение

17:30

Украину накроет шторм: какие 3 региона будет заливать проливными дождями

17:26

Ведущая 1+1 раскрыла пол своего будущего ребенкаВидео

Реклама
16:58

"Хотел убивать": друг украинской модели рвался воевать на стороне оккупантов

16:54

"На залог": в Лавре начали активный сбор денег после ареста Паши-мерседеса

16:51

Быстрый результат контрнаступления невозможен: Сырский раскрыл результаты на фронте

16:45

Покушение или теракт: эксперт спрогнозировал сценарий устранения двойника Путина

16:27

"Живут в золотой клетке": эксперт раскрыл судьбу "использованных" двойников ПутинаВидео

16:21

Как выгнать всех мышей из дома: три гуманных работающих способа

16:18

Налепила и забыла: девушка показала, как легко убрать налет на кране в ванной

16:10

Российский актер, который поддерживал Украину, перешел на "темную сторону"Видео

16:07

Откуда Путин берет деньги на содержание своих двойников: Жирнов раскрыл секретВидео

15:44

"Я подскочила, повсюду пыль": в Одессе обломок ракеты привалил пенсионера в постелиФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять