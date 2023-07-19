Войну можно выиграть, РФ - более "хрупкая", чем признают в Кремле - Уоллес

Раскол в иерархии российской армии вполне реален, а "количество потерь - ужасающее", заявил глава Минобороны Великобритании.

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Бен Уоллес уверен, что войну в Украине можно выиграть / Коллаж: Главред, фото: gov.uk/government, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что войну в Украине "можно выиграть". По его словам, страна-агрессор Россия на самом деле "более хрупкая", чем это хотят признать в Москве.

По его словам, раскол в иерархии российской армии вполне реален, а "количество потерь - ужасающее", передает The Guardian.

"Я думаю, что войну можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне", – сказал Уоллес сказал на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне.

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Министр обороны Великобритании отметил, что, несмотря на угрозы Путина ответом НАТО, на самом деле он не решается приблизиться к Альянсу.

"Все более агрессивный президент Путин с постоянными красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО", – сказал Уоллес.

Он считает, что Альянс "действительно" действует как сдерживающий фактор для РФ.

"Они (россияне, – ред.) очень, очень осторожны и стараются не провоцировать. Можно утверждать, что Альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор пятой статьи действует", – сказал Уоллес.

Отметим, министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью изданию The Times заявил, что намерен покинуть свой пост во время последующих перестановок в британском правительстве. Также глава оборонного ведомства добавил, что не собирается баллотироваться на следующих выборах. Уоллес объяснил свое решение усталостью от политики и государственной службы.

Заявление Уоллеса о благодарности от Украины за оказанную помощь

Недавно министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине не помешает больше благодарить союзников за военную и другие виды помощи в войне против российских оккупантов.

"Знаете, мы не Amazon, надо уметь быть благодарными", - заявил глава Минобороны Британии об украинцах.

Президент Владимир Зеленский ответил на заявление Уоллеса. Он отметил, что Украина всегда была благодарна Британии за всю оказанную помощь. Поэтому заявление министра обороны Бена Уоллеса является необоснованным.

"Как еще нам нужно поблагодарить? Пусть напишет мне, как надо поблагодарить людей, чтобы мы были полностью благодарны. А еще можем утром просыпаться и благодарить министра лично", - подчеркнул глава государства.

Позже Уоллес оправдался после резкого заявления в сторону Украины. По его словам, отметил, что некоторые его комментарии перекрутили и не правильно поняли.

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