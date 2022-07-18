ВСУ продвигаются на Херсонщине, в Харьковской и Донецкой областях атакует РФ – разведка Британии

Войска Украины расширяют зону продвижения в районе захваченного Россией Херсона - британская разведка / Коллаж Людмила Денисова, Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать оборону по всей линии фронта. На Донбассе и в Харьковской области идут тяжелые бои, но там оккупанты за последнюю неделю существенно продвинуться не смогли. На юге ситуация изменилась в пользу украинской армии, войска продвигаются на севере Херсонской области и расширяют зону своих контрнаступательных действий в районе захваченного Херсона.

Согласно данным разведки Минобороны Великобритании от 18 июля, ситуация на восточном фронте в Украине по-прежнему остается сложной. На Донбассе и Харьковщине украинские войска ведут тяжелые бои с российскими оккупантами. Но за последнюю неделю россиянам не удалось достичь существенного продвижения.

Карта войны в Украине от разведки Британии на 18 июля / twitter.com/DefenceHQ

Читайте такжеВСУ могут освободить Херсонскую область уже в августе – СоболевскийОднако ситуация изменилась на юге. Как полагают британские разведчики, силам обороны Украины удалось продвинуться на севере Херсонской области и расширить зону своего наступление в районе оккупированного Херсона.

Смотрите онлайн новости Херсона

Война в Херсонской области

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявил, что украинская армия успешно контрнаступает на Херсонщине. Однако на востоке – в Донецкой и Луганской областях – враг атакует. Оккупанты пытаются вытеснить армию Украины с ее позицию на севере регионов.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в Херсонской области находится около 12-15 тысяч российских войск. ВСУ атакуют в регионе позиции оккупантов при помощи HIMARS. По его мнению, россияне будут сдаваться в плен еще до того, как украинская армия перейдет в контрнаступление.

Также Арестович говорил, что войска РФ укрепляются у Антоновского моста, чтобы подготовиться к отступлению с Херсонской области. Как полагает военный эксперт, особых вариантов у захватчиков практически нет. Они уже мысленно готовятся сдать Херсон.

Главред рекомендует: