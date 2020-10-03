Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия

Дмитрий Песков оценил вероятность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.
Об этом он рассказал в комментарии РБК.
По его словам, Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.
"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", — добавил Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах может быть поднят в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.
"Могут быть обсуждены в более широком контексте - в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос касательно позиции Армении относительно присутствия миротворцев в непризнанной НКР.
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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.
Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.
- 27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.
- Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.
История войны за Нагорный Карабах
- В начале 1990-х годов в результате вооруженного конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха Азербайджан утратил контроль над этой территорией.
- Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республикой, с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года.