Ввод миротворцев РФ в Нагорный Карабах: у Путина назвали главные условия

Российские военные / pravda-tv.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вероятность ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах.

Об этом он рассказал в комментарии РБК.

По его словам, Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.

"Миротворцы могут входить только с согласия двух сторон", — добавил Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос о введении российских миротворцев в непризнанный Нагорный Карабах может быть поднят в рамках Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

"Могут быть обсуждены в более широком контексте - в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос касательно позиции Армении относительно присутствия миротворцев в непризнанной НКР.

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Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что военными действиями Азербайджана против Армении руководят 150 высокопоставленных турецких военных.

Он также отметил, что по сведениям армянских военных, в боевые действия вовлечены сирийские наемники и террористы, а также турецкие спецназовцы.

27 сентября, Армения и Азербайджан начали боевые действия в районе Нагорного Карабаха.

Стороны обвинили друг друга во взаимных обстрелах, в результате которых есть погибшие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны противника, в котором погибли азербайджанские мирные жители.

История войны за Нагорный Карабах