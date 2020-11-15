Выборы президента Молдовы: друг Путина Додон проигрывает экс-премьеру – опрос

Майя Санду / Фейсбук М.Санду

В воскресенье, 15 ноября, в Молдове состоялся второй тур президентских выборов.

По данным экзит-пола, который опубликован в Facebook Intellect Group, лидер проевропейской Партии действия и солидарности, бывший премьер Майя Санду лидирует на выборах с 54,8%, у действующего главы государства Игоря Додона 45,2%.

После оглашения результатов экзит-пола Санду обвинила власти в плохой организации президентских выборов. Она призвала своих сторонников в спокойствии дожидаться итогов.

В свою очередь Додон заявил, что с большим отрывом опережает конкурента на голосовании на территории Молдавии. Также он призвал своих сторонников и сторонников Санду к спокойствию и пообещал не допустить дестабилизации в стране.

Согласно первым данным Центризбиркома Молдовы, Санду лидирует с 52,18% голосов, Додон набирает 47,82%. Обработано 75% протоколов.

В выборах президента Молдовы в воскресенье приняли участие около 53% избирателей, сообщила пресс-служба ЦИК. В выборах президента приняли участие более 1,637 млн. избирателей.

ЦИК указал, что на выборах зарегистрирована высокая активность избирателей. В общей сложности проголосовали примерно на 400 тыс. избирателей больше, чем в первом туре голосования.

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Как известно, первый тур, состоявшийся 1 ноября, не выявил победителя: Майя Санду набрала 36,1% голосов, Игорь Додон - 32,6%.

Выборы в Молдове – что было ранее: