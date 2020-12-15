Выборы в США: Байден назвал первоочередную задачу на посту президента

Джо Байден / Фото Reuters

Избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.

Об этом Джо Байден заявил во время своего выступления, которое транслировал в YouTube телеканал CBS News.

"Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде", - заявил он.

Кроме того Байден оценил попытки действующего лидера страны Дональда Трампа оспорить исход выборов в судах страны. По его словам, попытки Трампа не увенчались успехом и фактически исчерпали себя.

"Их (претензии штаба Трампа, - ред.) выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов", — отметил избранный президент.

Байден добавил, что Трамп отказался уважать волю народа.

"Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу конституцию", — сказал Байден.

Читайте такжеЧеловек года 2020 по версии Time: названы триумфаторыТем временем старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что республиканцы 14 декабря параллельно с официальным проводят альтернативное голосование выборщиков. Голосование идет в штатах, где, по их мнению, Джо Байден победил благодаря масштабным нарушениям. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По словам Миллера, результаты альтернативных голосований будут направлены в Конгресс. Советник добавил, что окончательные итоги президентских выборов в США станут известны лишь 20 января - в день инаугурации.

Выборы в США – последние новости:

Коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом США. Он набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.

Последний штат – Гавайи – проголосует, когда в Киеве будет утро 15 декабря. Трамп уже не сможет опередить Байдена по числу голосов, так как всего в США 538 выборщиков, а для победы нужно 270 голосов.

Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.

27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.

2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.