Выборы в США: Байден назвал первоочередную задачу на посту президента

Избранный президент также раскритиковал своего предшественника Трампа за неуважение к воле народа.
Избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.
Об этом Джо Байден заявил во время своего выступления, которое транслировал в YouTube телеканал CBS News.
"Нам предстоит безотлагательно заняться работой. Предстоит обуздать пандемию, вакцинировать население, предоставить неотложную экономическую помощь нуждающимся американцам, а затем сделать состояние экономики лучше, чем когда-либо прежде", - заявил он.
Кроме того Байден оценил попытки действующего лидера страны Дональда Трампа оспорить исход выборов в судах страны. По его словам, попытки Трампа не увенчались успехом и фактически исчерпали себя.
"Их (претензии штаба Трампа, - ред.) выслушали более 80 судей по всей стране, и ни в одном из этих случаев не было найдено свидетельств или оснований для того, чтобы изменить или подвергнуть сомнению итоги выборов", — отметил избранный президент.
Байден добавил, что Трамп отказался уважать волю народа.
"Это настолько экстремальная позиция, которой мы раньше не видели. Эта позиция — отказ признать волю народа, отказ уважать принцип верховенства права и отказ уважать нашу конституцию", — сказал Байден.
Читайте такжеЧеловек года 2020 по версии Time: названы триумфаторыТем временем старший советник президента США Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что республиканцы 14 декабря параллельно с официальным проводят альтернативное голосование выборщиков. Голосование идет в штатах, где, по их мнению, Джо Байден победил благодаря масштабным нарушениям. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По словам Миллера, результаты альтернативных голосований будут направлены в Конгресс. Советник добавил, что окончательные итоги президентских выборов в США станут известны лишь 20 января - в день инаугурации.
Выборы в США – последние новости:
- Коллегия выборщиков по результатам голосования утвердила Джо Байдена новым президентом США. Он набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
- Последний штат – Гавайи – проголосует, когда в Киеве будет утро 15 декабря. Трамп уже не сможет опередить Байдена по числу голосов, так как всего в США 538 выборщиков, а для победы нужно 270 голосов.
- Ранее Трамп заявил о фальсификациях на выборах президента США и раскрыл механизм подтасовок.
- 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
- 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.
Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента
Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.
Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.
Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.
Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.
День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.
В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.
Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.
Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.
По состоянию на 2017 год было 164 случая "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.
Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.