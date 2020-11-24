Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Пенсильвания

Джо Байден победил на выборах в одном из крупных штатов Америки.
Сегодня появились официальные результаты выборов президента США в штате Пенсильвания - победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.
Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф и поведал, что сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.
"В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис", - отметил Вулф.
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Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.
"Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно", - добавил губернатор.
Выборы в США – о чем сообщалось ранее:
- 24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.
- Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.
Когда объявят результаты выборов президента США 2020
3 ноября в США прошли выборы президента. День голосования не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538. Представители каждого штата обязаны проголосовать так, как большинство его жителей, а количество выборщиков зависит от численности его населения.
Бывают случаи, когда выборщики нарушают негласное правило и отдают свой голос в пользу иного кандидата – того, за кого не проголосовала большая часть избирателей штата.
Голосование Коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В 2020 году голосование Коллегии выборщиков состоится 14 декабря.
Обычно становится ясно, кто победил на выборах президента США на следующий день после выборов. Но в этом году из-за пандемии нужно будет ждать бюллетени, отправленные по почте, и по этой причине объявление результатов может занять больше времени.
По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса.
После избрания нового президента, ему выделяется время на назначение министров.
Церемония инаугурации нового главы США по традиции проходит 20 января у здания Капитолия в Вашингтоне.