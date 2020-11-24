Выборы в США: объявлены официальные результаты в штате Пенсильвания

Джо Байден победил в шатте Пенсильвания / Фото Reuters

Сегодня появились официальные результаты выборов президента США в штате Пенсильвания - победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Об этом в Twitter сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф и поведал, что сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

"В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, - ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис", - отметил Вулф.

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Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

"Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно", - добавил губернатор.

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

24 ноября действующий президент США Дональд Трамп заявил, что отдал распоряжение Управлению общих служб США (GSA) "делать, что нужно" по первоначальным протоколам для передачи власти Джо Байдену.

По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его соперник Джо Байден выиграет выборы без нарушений.