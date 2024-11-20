Взрывы и густой дым: в ГУР ударили по командному пункту группировки войск РФ

Кадры с места поражения в Губкине.

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Взрывы в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В РФ поражен командный пункт группировки войск "Север"

В городе Губкин раздавались взрывы и виднелся дым

В стране-агрессоре России был поражен командный пункт. Там были слышны взрывы и виден густой туман. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в городе Губкин Белгородской области успешно поражен командный пункт группировки войск "Север" российской оккупационной армии.

видео дня

"Жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах, слышали громкие звуки взрывов", - отметили в ГУР.

В разведке напомнили, что за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие для врага.

Кроме того, там показали кадры с места поражения в Губкине. На видео действительно можно увидеть дым.

Удар по командному пункту РФ - видео:

Взрывы в России - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, ночью 20 ноября в поселке Котово Новгородской области россияне паниковали из-за атаки дронов. Предварительно, был атакован 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) минобороны РФ.

19 ноября в одном из районов Воронежской области начался пожар на промышленном предприятии после атаки украинских беспилотников.

12 ноября в Белгородской области страны-агрессора дрон поразил нефтебазу. Произошел взрыв и возник пожар.

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Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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