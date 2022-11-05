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"Я к нему, как к ребенку относился": Лукашенко устроил комедию из-за санкций от Зеленского

5 ноября 2022, 18:55

Александр Лукашенко рассказал нелепицу о том, что якобы Украине дали команду через поляков американцы, чтобы против Беларуси начали вводить санкции.

Лукашенко,Зеленский
Александр Лукашенко вспомнил свои встречи с Владимиром Зеленским / УНИАН

Александр Лукашенко обвинил президента Владимира Зеленского в том, что Украина якобы по указанию США и Польши ввела санкции против Беларуси.

"Ко мне не надо претензии выдвигать. Вы видели мою позицию относительно Украины. Что я только там не делал! И первым, кто против нас санкции ввел, был Киев – Володя Зеленский, к которому я, как к своему ребенку относился. И то сделал, и это, и попросил Россию… Я даже говорить здесь не хочу. Они против нас санкции! Почему?", – заламывая руки вещал Лукашенко.

Он также выдумал нелепицу о том, что якобы Украине дали команду через поляков американцы, чтобы против Беларуси начали вводить санкции.

"Небо закрыли нам. Чего вы теперь ко мне обращаетесь и на меня обижаетесь? Мы выполняем свои союзнические договоренности с Россией", – причитал белорусский диктатор.

Не забыл он и придумать оправдание для вероятного вступления Беларуси в войну против Украины на стороне российских оккупантов.

"У меня нет никакого желания отправлять в Украину военных, если они (украинские военные – ред.) не ступят на нашу территорию с оружием. Пожалуйста, приезжайте, мы вас будем лечить, на руках будут носить, вы родные для нас. Но с оружием в руках – мало не покажется", – добавил Лукашенко.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал, что ВСУ прилагают максимум усилий, чтобы противостоять возможному наступлению оккупационных войск России на Киев.

Оборонительные сооружения строятся не только в пределах Киева, но и на всех направлениях, где могут атаковать захватчики.

Смотрите видео ТСН - будет ли Лукашенко воевать против Украины

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