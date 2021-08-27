"Я видел конец света": мужчина, который выжил после теракта в Кабуле, рассказал, как все было

После взрыва раненые и погибшие лежали на дороге и в канализационном канале/ Фото Reuters

В четверг, 26 августа, в Кабуле прогремели взрывы - погибли 72 человека, в том числе 13 американских военнослужащих. Еще минимум 158 человек получили ранения. Один из выживших после теракта сравнил происшествие с концом света.

Мужчина рассказал агентству Reuters, что пришел в аэропорт Кабула в надежде эвакуироваться из захваченной талибами страны в последние дни отлета. Он простоял в очереди около 10 часов, когда в 17:00 прогремел мощный взрыв.

Пострадавший отметил, что почувствовал, как будто кто-то вырвал землю из под его ног. Мужчине показалось, что у него лопнули барабанные перепонки и он потерял слух.

"Я видел тела и части тел, летящие в воздухе, как торнадо, уносящий пластиковые пакеты. Я видел тела, части тел, пожилых и раненых мужчин, женщин и детей, разбросанных на месте взрыва", – рассказал он.

Мужчина добавил, что ему казалось будто он стал свидетелем конца света. По его словам, трупы и раненые лежали на дороге и в канализационном канале.

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Очевидец физически находится в полном порядке, однако душевная травма и шок от увиденного вряд ли когда-то позволят ему жить нормальной жизнью.

Теракт в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

Первый взрыв в Кабуле 26 августа совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.

Второй взрыв произошёл рядом с отелем Baron возле аэропорта, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремели еще несколько взрывов.

Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ). Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.

Группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане и освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт.

Президент США Джо Байден обратился к нации после терактов в столице Афганистана. Он взял на себя ответственность за произошедшее и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) после терактов.