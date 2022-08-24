Ярош вышел из моды: в России при обысках у экс-мэра Екатеринбурга нашли 'визитку Смешко'

Игорь Смешко и Евгений Ройзман / коллаж УНИАН и Instagram

В стране-агрессоре, России, силовики провели обыски в квартире бывшего градоначальника Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который выступал против войны с Украиной и объявлял о коллективной вине в этом россиян. В итоге там якобы нашли визитки иностранных дипломатов и общественных деятелей, а также экс-руководителя СБУ Игоря Смешко, сообщает местный портал Ura.ru

"В коллекции экс-мэра Екатеринбурга оказались контакты директора польского музея икон Михала Богуцкого, посла Швейцарии в Москве Кристины Марти Ланг, эстонского общественника Меэлиса Кубитса. Также нашли контакты бывшего главы СБУ Игоря Смешко", – процитировало агентство якобы слова своего источника в среде силовиков.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "жемчужиной" нового фейкового сюжета об украинских защитниках стала так называемая визитка Яроша.

На опубликованных кадрах - якобы место базирования украинских подразделений, где "случайно" оказалась визитка советника главнокомандующего ВСУ, экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

"В целом телеканал Звезда снова нашел "Визитку Яроша". Дебилы. Долго печатали. Долго подбрасывали. Долго искали", – написал указавший на этот фейк экс-нардеп Борислав Береза.

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