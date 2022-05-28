"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"

Телеканал Звезда опубликовал постановочное видео. В якобы месте базирования украинских подразделений нашли визитку экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.
Российские пропагандисты редко находят свежие решения для создания своих фейков. В этот раз они снова решили пройти проторенной дорожкой. "Жемчужиной" нового фейкового сюжета об украинских защитниках стала так называемая визитка Яроша.
Постановку пропагандистов в своем Telegram показал бывший внефракционный депутат, военнослужащий ВСУ Борислав Береза.
На кадрах - якобы место базирования украинских подразделений, где "случайно" оказалась визитка советника главнокомандующего ВСУ, экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.
"В целом телеканал Звезда снова нашел "Визитку Яроша". Дебилы. Долго печатали. Долго подбрасывали. Долго искали. Дебилы", – написал Береза.
Визитка Яроша
Визиткой Яроша называют инцидент, который якобы произошел 20 апреля 2014 года и стал широко распространённым мемом.
Тогда после нападения неизвестных на блокпост в Славянске и заявления российских СМИ о том, что на месте преступления в сгоревшем автомобиле была найдена символика УПА и визитка Дмитрия Яроша, Интернет взорвался фотоколлажами на эту тему.
Визитка Яроша даже получила свой хэштег ("#ВізиткаЯроша" и "#ВизиткаЯроша") и целую армию фанатов. Тогда, в частности, визитка "побывала" и в руках главы РФ Владимира Путина, и под мышкой статуи Свободы.
У лидера Правого сектора Дмитрия Яроша никогда не было визиток, а карточки, найденные на блокпосту в Славянске – обычные офисные визитки.
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