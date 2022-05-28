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"Нетленка" роспропаганды: в РФ возродили фейк о "визитке Яроша"

28 мая 2022, 08:51

Телеканал Звезда опубликовал постановочное видео. В якобы месте базирования украинских подразделений нашли визитку экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

Визитка Яроша
Визитка Яроша снова "всплыла" / Фото УНИАН, скриншот

Российские пропагандисты редко находят свежие решения для создания своих фейков. В этот раз они снова решили пройти проторенной дорожкой. "Жемчужиной" нового фейкового сюжета об украинских защитниках стала так называемая визитка Яроша.

Постановку пропагандистов в своем Telegram показал бывший внефракционный депутат, военнослужащий ВСУ Борислав Береза.

На кадрах - якобы место базирования украинских подразделений, где "случайно" оказалась визитка советника главнокомандующего ВСУ, экс-лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

"В целом телеканал Звезда снова нашел "Визитку Яроша". Дебилы. Долго печатали. Долго подбрасывали. Долго искали. Дебилы", – написал Береза.

Визитка Яроша

Визиткой Яроша называют инцидент, который якобы произошел 20 апреля 2014 года и стал широко распространённым мемом.

Тогда после нападения неизвестных на блокпост в Славянске и заявления российских СМИ о том, что на месте преступления в сгоревшем автомобиле была найдена символика УПА и визитка Дмитрия Яроша, Интернет взорвался фотоколлажами на эту тему.

Визитка Яроша даже получила свой хэштег ("#ВізиткаЯроша" и "#ВизиткаЯроша") и целую армию фанатов. Тогда, в частности, визитка "побывала" и в руках главы РФ Владимира Путина, и под мышкой статуи Свободы.

У лидера Правого сектора Дмитрия Яроша никогда не было визиток, а карточки, найденные на блокпосту в Славянске – обычные офисные визитки.

Читайте такжеПропагандисты РФ сделали ребенка символом войны в Украине, но опозорились, перепутав флагиКак сообщал Главред, ранее российские пропагандисты опозорились из-за очередного фейка о войне в Украине.

Российский Telegram-канал Оперативные сводки заявил, что ударная группа Вооруженных сил Украины "планировала наступление" на временно оккупированный Крым.

По версии роспропаганды, в Украине уже даже подготовили медали "За взятие Крыма". Были даже опубликованы снимки таких "наградных знаков", якобы подписанных от имени президента Владимира Зеленского. Но напечатать текст грамотно у путинских приспешников не получилось. Вместо украинских инициалов Зеленского "В. О." (Володимир Олександрович) они оставили российские и получилось "В. А. Зеленський".

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