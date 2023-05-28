Заговор в РФ или спецоперация ЦРУ: генерал-разведчик о сценарии ликвидации Путина

Для устранения Владимира Путина нужно иметь агентурные, технические и оперативные силы, уверен Николай Маломуж.

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Николай Маломуж не исключил вариант ликвидации Владимира Путина / сайт Кремля, Главред

В случае, если диктатор Владимир Путин станет непосредственной угрозой для мира, тогда его устранение станет необходимостью, заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины (2005 — 2010 гг.) генерал армии Николай Маломуж.

Он подчеркнул, что для украинской разведки такая задача сложна. При этом с ней непросто справиться даже ЦРУ, Моссаду, MI6 или немецкой BND, рассказал он в интервью Obozrevatel.

Генерал-разведчик пояснил, что для устранения Путина нужно знать все его действия в данный момент и на ближайшие дни, иметь агентурные, технические, оперативные силы. Это не только контроль передвижений путина, но и применение определенного вооружения.

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Он убежден в том, что убрать кремлевского диктатора могут при самом негативном сценарии — подготовке к ядерным ударам. Собеседник также считает, что в таком случае путин может быть устранен даже силами его окружения на территории РФ в обмен на преференции от западных стран.

Маломуж также не исключил, что Путина могут ликвидировать с помощью спящей агентуры в РФ. Такой сценарий также возможен, если диктатор вернется к развертыванию ядерных средств стратегического или тактического уровня, добавил украинский генерал.

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс ранее напомнил о том, по данным источников, Путин "тяжело болен", что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.

Есть несколько кандидатов на место президента РФ в случае смерти диктатора Владимира Путина, подчеркнул он.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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