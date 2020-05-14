В Италии стартовала массовая легализация заробитчан

Италия узаконила нелегальных заробитчан / Фото: REUTERS

В разгар пандемии коронавируса правительство Италии приняло решение временно узаконить работу нелегальных трудовых мигрантов, которые работают в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве без надлежащих документов и вида на жительство.

Как сообщает Corriere Della Sera, отныне заробитчане смогут получить разрешающие документы на проживание сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года.

Оформив документы, работники получат возможность трудиться в Италии абсолютно легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

Читайте такжеВ МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границуДля работы в рамках закона иностранцам нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года, запрос может сделать, как работник, так и работодатель. Также иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек до 31 октября 2019, могут запросить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро. Работодателю прием такого сотрудника обойдется в 400 евро, не включая взносов и налогов.

"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - сказала министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова, не сдерживая слезы радости. Чиновница много лет борется за права рабочих.

В Италии ожидают, что легализация коснется около 260 тысяч нелегальных мигрантов.

Напомним, с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года. Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации".