УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Италии стартовала массовая легализация заробитчан

14 мая 2020, 19:44

Заявителям необходимо доказать, что они имеют опыт работы в необходимом секторе.

Италия
Италия узаконила нелегальных заробитчан / Фото: REUTERS

В разгар пандемии коронавируса правительство Италии приняло решение временно узаконить работу нелегальных трудовых мигрантов, которые работают в сельскохозяйственном секторе или в домашнем хозяйстве без надлежащих документов и вида на жительство.

Как сообщает Corriere Della Sera, отныне заробитчане смогут получить разрешающие документы на проживание сроком действия на полгода, если они являются сельскохозяйственными или домашними работниками и въехали в Италию до 8 марта 2020 года.

Оформив документы, работники получат возможность трудиться в Италии абсолютно легально, имея доступ к государственным услугам, включая здравоохранение.

Читайте такжеВ МИД назвали жесткие условия выезда заробитчан за границуДля работы в рамках закона иностранцам нужно будет доказать, что они имеют опыт работы в секторе домашних услуг или сельском хозяйстве. Кандидаты должны подать свою заявку между 1 июня и 15 июля 2020 года, запрос может сделать, как работник, так и работодатель. Также иностранные граждане с разрешением на проживание, срок действия которого истек до 31 октября 2019, могут запросить временное разрешение со сроком проживания в 6 месяцев, заплатив 160 евро. Работодателю прием такого сотрудника обойдется в 400 евро, не включая взносов и налогов.

"С сегодняшнего дня невидимое станет менее незаметным", - сказала министр сельского хозяйства Италии Тереза Белланова, не сдерживая слезы радости. Чиновница много лет борется за права рабочих.

В Италии ожидают, что легализация коснется около 260 тысяч нелегальных мигрантов.

Напомним, с 4 мая в Италии начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщалось, границы Италии для иностранных туристов не откроют до конца года. Как заявил министр культуры и туризма республики Дарио Франческини, открытие границ между странами "будет зависеть от эпидемиологической ситуации".

Новости Италии заробитчане трудовые мигранты легализация
Сейчас вы просматриваете новость «В Италии стартовала массовая легализация заробитчан». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:11
Миллионная компенсация: экс-нардепу сообщили о подозрении в махинациях с жильем
20:09
На онлайн-уроке математики учитель не смогла решить элементарный пример Видео
20:09
GTA 5 уже можно скачать бесплатно: фанаты игры на радостях обвалили сайт Epic Games
19:46
Карьерное продвижение, опасный азарт: что насулил гороскоп на 15 мая Видео
19:44
В Италии стартовала массовая легализация заробитчан
19:38
Смертельные маневры: на Донбассе погибли майор и сержант ВСУ
19:31
"Оргазмируй, вовчиця": Полякова заставила Сумскую делать пошлости Видео
19:30
Коронавирус остановлен: у Путина ошарашили заявлением
19:28
"Аваков согласовывал с Венедиктовой": Стерненко вызвали в СБУ для вручения подозрения
19:03
В МИД пояснили переговоры РФ и Германии за спиной Украины
18:56
В Минобразования дали важные рекомендации вузам
18:47
"Пр*ститутка, ш*лава и мр*зь": Андрей Разин накинулся с матами на Катю Гордон
18:45
"Запрет ВКонтакте не нужен": эксперт посоветовал, что делать с российскими сайтами
18:44
США готовы действовать решительно: Трамп выступил с новой угрозой в адрес Китая
18:28
На Закарпатье рухнуло здание кинотеатра: есть жертвы Фото Видео
18:18
Украина подала иск против Китая из-за Covid-19: в Пекине удивлены
18:03
Выход из карантина: в Минобразования рассказали, когда в Украине откроют детсады
17:35
Обнародованы сроки открытия кинотеатров после карантина
17:32
Онлайн-продажи и пункты выдачи: что известно о запуске IKEA в Украине
17:30
Ветер любви 42 серия смотреть онлайн и обзор 14-05-2020 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять