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"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler

10 января 2021, 07:24
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Популярная среди сторонников Трампа социальная сеть недоступна в App Store.

Apple, iPhone,
Apple из-за Трампа удалила из своего магазина социальную сеть Parler / Фото Reuters

Социальная сеть Parler, которая имела популярность среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, удалена из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.

В то же время основатель Parler Джон Метц отметил, что Apple "пытается давить на свободу слова" в то время, когда соцсеть вышла на первое место в AppStore, сообщает CNN.

"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - подчеркнули в Apple.

Отметим, ранее в компании Google объявили о блокировке в своем магазине приложения Parler.

Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

Последние события в США – о чем сообщалось ранее:

  • 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
  • 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
  • Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
  • В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.

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