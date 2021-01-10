"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler

Apple из-за Трампа удалила из своего магазина социальную сеть Parler / Фото Reuters

Социальная сеть Parler, которая имела популярность среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, удалена из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.

В то же время основатель Parler Джон Метц отметил, что Apple "пытается давить на свободу слова" в то время, когда соцсеть вышла на первое место в AppStore, сообщает CNN.

"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - подчеркнули в Apple.

Отметим, ранее в компании Google объявили о блокировке в своем магазине приложения Parler.

Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.

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