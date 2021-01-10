"Заткнуть" Трампа: Apple удалила из своего магазина социальную сеть Parler

Популярная среди сторонников Трампа социальная сеть недоступна в App Store.
Социальная сеть Parler, которая имела популярность среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа, удалена из магазина App Store. Такое решение приняла компания Apple на фоне беспорядков в Вашингтоне.
В то же время основатель Parler Джон Метц отметил, что Apple "пытается давить на свободу слова" в то время, когда соцсеть вышла на первое место в AppStore, сообщает CNN.
"В нашем магазине нет места угрозам насилия и нелегальной активности. Методы, которые Parler применял для модерации, являются неэффективными", - подчеркнули в Apple.
Отметим, ранее в компании Google объявили о блокировке в своем магазине приложения Parler.
Parler - социальная сеть, популярная среди консервативных пользователей, в частности сторонников Дональда Трампа. Она была основана в 2018 году.
Последние события в США – о чем сообщалось ранее:
- 9 января в компании Twitter приняли решение навсегда заблокировать личный аккаунт президента США Дональда Трампа. В его публикациях увидели "риск дальнейшего подстрекательства к насилию".
- 6 января в Вашингтоне во время заседания Конгресса США по вопросу утверждения итогов выборов президента, победу в которых одержал "демократ" Джо Байден, у Капитолия произошли беспорядки. Сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса и попытались устроить штурм.
- Действующий президент Дональд Трамп заявил, что он по-прежнему не признает итогов выборов главы государства, однако призвал своих сторонников прекратить протесты.
- В руководстве Палаты представителей уже заявили, что если Трамп добровольно не уйдет в отставку в связи с событиями у Капитолия, "демократы" инициируют процедуру импичмента.