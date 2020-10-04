Жар и нехватка кислорода: Белый дом скрыл ухудшение состояния Трампа

2 октября президент США чувствовал себя значительно хуже, чем сообщалось официально.
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом Дональда Трампа.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.
По словам Медоуза, в пятницу, 2 октября, президент США чувствовал себя значительно хуже, чем об этом сообщили публично.
Он подчеркнул, что состояние Трампа улучшилось в связи с повышением уровня насыщения кислородом.
"Могу сказать вам, самое важное, что мы видим сейчас, - это отсутствие температуры", - отметил глава аппарата Белого дома.
"Вчера утром мы были очень обеспокоены. У него был жар, и уровень кислорода быстро падал. Тем не менее, в типичном для него стиле, президент был на ногах и расхаживал", - добавил Медоуз.
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Ранее сообщалось о том, что Трампу необходим был дополнительный кислород перед госпитализацией в пятницу, 2 октября. В Сети уже опубликовали скриншоты репортажа об отъезде Трампа из Белого дома, на которых можно увидеть подключение Трампа к кислороду.
- 2 октября президент США Доналд Трамп заявил, что у него и его жены положительный тест на коронавирус.
- Впоследствии руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз сообщил, что у Трампа "легкие симптомы" COVID-19, но он остается на работе.
- Трамп лечится в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида и собирается работать из него удаленно.
- Он заболел в самый разгар предвыборной гонки, после скандальных дебатов со своим соперником Джо Байденом.