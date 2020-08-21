Жена Навального выдвинула требование к Путину

Алексей Навальный / Reuters

Жена госпитализированного российского оппозиционера Алексея Навального Юлия выдвинула требование к президенту РФ Владимиру Путину.

Юлия Навальная требует разрешить транспортировку политика из больницы Омска в Германию, говорится в ее обращении к главе РФ, которое опубликовано на странице оппозиционера в Twitter.

В обращении супруга Навального подчеркнула, что ее мужу необходима квалифицированная врачебная помощь в Германии.

"Официально обращаюсь к Вам с требованием о разрешении транспортировки… Навального в Федеративную Республику Германия…", – говорится в обращении.