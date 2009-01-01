Сегодня, 10:42
RSS
Вход
Glavred
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Регистрация
Glavred
Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
Виталий Портников
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Евстратий (Зоря)
Архиепископ Черниговский и Нижинский, секретарь Священного Синода Украинской православной церкви Киевского патриархата
Сегодня
10:00
live
Текущий чат
Сегодня, 10:00
Задай свой вопрос
Для того чтобы задавать вопросы, пожалуйста, авторизуйтесь через:
Главред
ВКонтакте
Facebook
Twitter
Символов осталось:
10000
rules of chat
Правила чата
В чате действует процедура премодерации. То есть Вы не увидите своего вопроса до момента одобрения его модератором.
В чате запрещен мат, оскорбления посетителей, гостей чата и администрации.
Запрещены любые высказывания, нарушающие действующее законодательство Украины, призывы к сепаратизму, массовым беспорядкам и прочим неправомерным действиям.
Запрещены сообщения рекламного характера, выраженные в любой форме.
При проведении чат-конференций модераторы в первую очередь обращают внимание на корректность поведения посетителей по отношению к гостю чата. В случае проявления враждебности, негативных высказываний, оскорблений, направленных в сторону гостя чата, пользователь будет немедленно отключен от чата.
Ігор Тимофєєв
Сегодня, 10:28
Не согласен
0
Согласен
Ви кажете «конкретна релігійна громада визначає, до якого центру належати, який патріархат визнавати», але ж і без координації згори діла не буде. Два роки тому, після смерті глави АУПЦ митрополита Мефодія, активно заговорили про об’єднання автокефалів із УПЦ КП у Єдину помісну церкву, навіть були засідання спільних комісій, але далі балачок справа не пішла. Кілька днів тому помер духовний лідер УГКЦ митрополит Любомир Гузар, йому на зміну приходить «молода кров», незашорена старою традицією «канонічного зв’язку» і з Москвою… Запитання, чи буде керівництво УПЦ КП поновлювати спроби до об’єднання наших православних церков у справді українську (за духом, а не назвою) церкву?
lada
Сегодня, 09:44
Не согласен
0
Согласен
Добрый день. Расскажите, пожалуйста, как правильно отмечать Троицу, какие обязательные ритуалы должны сопровождать этот праздник? Спасибо.
roman_
Сегодня, 07:43
Не согласен
0
Согласен
Отче, як Ви вважаєте, якщо зараз меншає кількість прихожан МП, то чи варто залишати за ним всі його храми і церкви, так би мовити матеріальне майно, чи воно має частково перейти КП? Як Ви думаєте і чому? Дякую.
Вітаю всіх читачів і дякую за увагу до нашої конференції! Перш ніж розпочати відповіді, хочу ще раз висловити сердечні співчуття всім вірним духовенству та єпископам Української греко-католицької церкви та всім, хто знав, любив і поважав спочилого Блаженнійшого Любомира Гузара. За українським законодавством, власником і розпорядником майна є кожна конкретна релігійна громада. І від неї залежить, до якого центру належати, який патріархат визнавати, тому це не наше питання чи питання Московського патріархату, але питання релігійних громад, як вони визначаться, так, відповідно до закону, і відбувається. Головним для нас є позиція і думка громади.
MistF
Сегодня, 07:34
Не согласен
0
Согласен
Як ви оцінюєте так звані «церковні законопроекти»? Які норми, запропоновані в них ви вважаєте неприпустимими?
Московський патріархат за звичною для нього схемою використовує медіа-активність для того, щоб нав"язати всім власну думку і позицію.Переважна більшість тих, хто критикує ці законопроекти, навіть їх не читали, а якщо і читали, то навряд чи можуть докладно пояснити, з чим, якщо вони критично налаштовані, не згідні. Але ми чуємо галасливі заголовки: "Заборона церкви", "переслідування", "рейдерство". Тож найперше треба дослідити, про що говорять ці законопроекти. Перший із них роз"яснює ту норму, яка вже є у законі, а саме у статті 8 Закону про свободу совісті вказано, що кожна релігійна громада має право обирати центр свого підпорядкування. Як реалізувати це право, закон не описує. А МП через упровадження типових статутів робить усе для того, щоби конкретні громади не могли вийти з-під його підпорядкування, навіть коли цього бажає 2/3, 3/4 або й більше парафіян. Тож перший законопроект спрямований на те, щоб роз"яснити порядок реалізації вже визначеного законом права. Якщо до нього у критиків є конкретні зауваження, процедура розгляду законопроектів завжди передбачає можливість внесення відповідних правок. І можна бачити, що цей законопроект значно поліпшений у порівнянні з тим варіантом, який був зареєстрований на початку. Що стосується другого законопроекту, в якому йдеться про певні норми особливого статусу для релігійної організації, центр якої знаходиться в країні-агресорі, то, на мою думку, цей проект потребує більш детального опрацювання. Деякі його положення, по суті, можуть залишитися декларативними, а деякі - на практиці можуть зіткнутися із проблемою неможливості їх реалізувати. Тому перш ніж відрізати, треба сім разів відміряти. Є і ще один законопроект № 5309, зареєстрований у жовтні минулого року, в якому йдеться про обов"язок релігійних громад, що мають свій керівний центр у країні-агресорі, у своїй повній назві відтворювати назву свого релігійного центру. Що це означає на практиці? Якщо, як нам кажуть, УПЦ МП має свій керівний центр у Києві, а не в Москві, то цій конфесії немає чого турбуватися ані з приводу цього, ані з приводу попереднього законопроекту, бо вони не мають до них жодного відношення. А якщо вони турбуються, це є свідченням неправди, яку речники цієї конфесії промовляють перед суспільством, заявляючи, що вони - "не московська церква". Людина, коли приходить до магазину, як споживач, має право бути впевненою, що напис на упаковці товару відповідає вмістові. Але якщо на упаковці буде написано одне, а вміст буде зовсім іншим, то це є очевидним порушенням права людини на достовірну інформацію. Таке саме право має людина і щодо релігійних організацій, якщо вона хоче належати до української церкви, то має повне право знати, що це справді українська церква, а не російська, яка привласнила собі назву української для того, щоб залучити до себе більше парафіян. Загалом ми сподіваємося, що дискусія навколо цих трьох законопроектів перейде з істеричної площини у більш конструктивне русло. І якщо законодавці вважатимуть за необхідне, в тому чи іншому вигляді ці проекти будуть прийняті.
MistF
Сегодня, 07:34
Не согласен
0
Согласен
Чи сприяють «церковні законопроекти» зменшенню впливу Російської православної церкви на українців, які ходять у храми Московського патріархату?
Мета законопроектів - дати можливість кожній людині усвідомлено обирати ту чи іншу конфесію і змінювати своє підпорядкування, якщо парафіяни цього бажають. На мою думку, коли Московський патріархат в Україні отримає притаманну йому правдиву назву - Російська православна церква, а релігійні громади отримають законодавчо визначений механізм зміни юрисдикції, у такому випадку Московському патріархату буде значно складніше маніпулювати свідомістю своїх парафіян і вводити їх в оману, говорячи, що "ми - не московська церква". ЯК правда про російську агресію зменшує вплив Кремля в Україні, так і правда про роль і діяльність російської церкви, очевидно, зменшить вплив на український народ.
Lidia
Сегодня, 07:33
Не согласен
0
Согласен
Отче, чи просувається справа зі створенням і утвердженням в Україні Єдиної помісної православної церкви? Які об’єктивні причини найбільше заважають цьому? А ще – чи не противиться такому об’єднанню церков правляча верхівка кожної з них? З повагою, Лідія.
Утвердження в Україні єдиної церкви залежить від низки зовнішніх і внутрішніх факторів. На мою думку, найбільшими перешкодами на цьому шляху є: 1) страх серед духовенства і вірних Московського патріархату перед владою Москви: там бояться, що, втративши залежність від Росії, вони втратять так звану канонічність, і Благодать Божа не буде в них уже діяти; 2) відсутність визнання незалежності Української церкви з боку Константинопольського патріархату. Треба розуміти, що зараз РПЦ має переважну більшість за кількістю парафій та іншими показниками у всьому світовому православ"ї. І як така вона фактично диктує свою волю багатьом іншим помісним церквам. Москва погрожує Константинополю, що в разі визнання останнім Київського патріархату вона розділить усе православ"я, розірвавши стосунки із Константинопольською церквою. Константинополь має історичний і обумовлений канонами авторитет, а Москва має силу. Тому, зважаючи потенційну небезпеку для себе і всього православ"я, Константинополь і не виявляє досі рішучості, а, швидше, очікує розвитку подій. Така нерішучість Константинополя використовується всередині України як аргумент тими, хто противиться єдності і незалежності Української церкви. Для Москви вигідно зберігати статус кво, тому вона прикладає всі зусилля, щоб утримати Константинополь від більш рішучих дій. 3) Внутрішня ситуація в суспільстві та державі. Історія православних церков знає багато прикладів існування невизнаних автокефалій, найяскравіший із них - російська церква, яка була невизнана 141 рік. Але в усіх цих випадках держава і суспільство мали в цілому однозначну позицію підтримки своєї помісної церкви, а не церкви, яка знаходиться в колишньому імперському центрі. Ми бачимо, що протягом 25 років і в державі, і в суспільсьвті в Україні немає такої єдності. Частина підтримує Українську церкву, а частина - Російську. Відсутність цієї єдності також є фактором, який підживлює церквоне розділення. Особливо це було видно в періоди, коли державне керівництво прямо ставало на бік Московського патріархату. зокрема, так було в 1994-2004 роках і в період президентства Януковича. Очевидно, що подолати такі тенденції в короткий термін дуже складно. Але ми бачимо, і це фіксується соціологічними дослідженнями, що справа просувається у вірному напрямку: за останні три роки кількість прихильників МП невпинно зменшується, а прихильників КП зростає. Якщо ця тенденція збережеться, то за кілька років ситуація може кардинально змінитися, особливо враховуючи, що Росія втрачає вплив і на державу, і на суспільство в Україні. Очевидно, що нам хотілось би, щоб всі ці процеси відбувалися швидше, але важливо пам"ятати, що поступовий природний процес є кращим, ніж примусово пришвидшений. Ми як церква Київського патріархату всі ці роки працювали і далі працюємо над тим, щоб в Україні була єдина помісна церква. Ми бачимо, як у цьому нам допомагає Бог. І я абсолютно переконаний, що раніше чи пізніше, але вже у ближчому майбутньому ми досягнемо цієї мети. Не тому що цього хочемо ми, але тому що це є логіка історії, невідворотність історичного процесу і благословення Боже. Що стосується керівництва церков, то насправді дійсний чи уявний опір об"єднанню з їхнього боку перебільшують для того, щоб надати проблеми більш персоніфікованого характеру, що нібито проблема незалежності Української церкви знаходиться виключно в площині особистих відносин, сприйняття або несприйняття якихось ієрархів. Насправді це не так. Рух за церковну незалежність розпочався ще сто років тому, і щоразу московська пропаганда намагалася зводити критику цього руху до критики персоналій. Спочатку Москві заважав Митрополит Василь Лубківський, потім - Митрополити Полікарп Сікорський, потім - Митрополит, а з 1990-го року патріарх Мстислав Скрипник, тепер заважає патріарх Філарет. Очевидно, що хто б не був на місці глави незалежної української церкви, він так само буде заважати Москві. Тому зводити питання церковної єдності і автокефалії лише до персоналій є неправильним.
polit_ua
Сегодня, 07:32
Не согласен
0
Согласен
Наскільки насправді (не формально, а практично) церква в Україні відокремлена від держави? Адже зараз, за нинішніх кризових та інколи й трагічних обставин, церква чітко окреслює свою, якщо можна так сказати, громадянську та політичну позицію - чи є це припустимим?
polit_ua
Сегодня, 07:32
Не согласен
0
Согласен
Чому в Росії настільки тісно пов’язана влада і церква, Путін і Кирило?
danylo_kruk
Сегодня, 07:31
Не согласен
0
Согласен
Добрий день. Чи не могли б ви пояснити, що заважає Константинопольському патріарху визнати Українську православну церкву як єдину помісну? І чому є патріарх у Росії, у Грузії тощо, але немає в Україні, чим наша православна церква «не така»? дякую за відповідь.
Ivann
Вчера, 23:01
Не согласен
0
Согласен
В історії найбільш запекліші війни були саме релігійні. Як Ви гадаєте, чи не спровокує якесь жорстоке і кровопролитне протистояння намагання утискати Московський патріархат, паства якого почасти є доволі агресивною?
1
2
3
>
Чат
Сегодня
10:00
live
Евстратий (Зоря)
6 июня
14:00
задать вопрос
Анна Ризатдинова
6 июня
13:00
задать вопрос
Валентин Бадрак
Вчера, 14:00
18
читать ответы
Ирина Пухняк
Фото
<
>
"Заказ" на 17 миллионов долларов. Задержана банда, пытавшаяся похитить экс-гражданина России
На Филиппинах в результате нападения на отель погибли 34 человека
Подробности перестрелки в Киеве. Ранение получил "киллер Путина" и нападавший
Мешок на голову и пытки током. Как выбивали признание из осужденного в Крыму "диверсанта" Украины
Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича и дал официальный статус бойцам добробатов
Массовая драка со стрельбой. В Винницкой области в результате фермерских разборок есть пострадавшие
В Сети появились редкие фото последнего любовника Фредди Меркьюри
Оксана Билозир отгуляла юбилей в компании известных политиков и артистов
Подробности взрыва в Кабуле: погибли десятки людей, сотни — пострадали
В Киеве пьяный лихач на BMW снес светофор и слетел в кювет, фото с места ДТП
Видео
<
>
"Однозначный позитив". Шевченко оценил работу Реброва у руля "Динамо"
Состояние тяжелое, но стабильное. Жена Осмаева рассказала о состоянии мужа после покушения
Кучма обвинил Россию — создает на Донбассе замороженный конфликт
В Донецкой области на взятке попался прокурор-вымогатель
Подробности перестрелки в Киеве. Ранение получил "киллер Путина" и нападавший
"Во время Украины не было такого". В Керчи врачи пожаловались на нехватку лекарств и отток кадров
Мешок на голову и пытки током. Как выбивали признание из осужденного в Крыму "диверсанта" Украины
Киевсовет переименовал проспект Ватутина на Шухевича и дал официальный статус бойцам добробатов
"Мало доказательств". На Луганщине суд оправдал экс-"министра" ЛНР
В России "отличились" дорожники: нанесли разметку поверх сбитого кота, опубликовано видео
Опрос
Поддерживаете ли вы акцию торговой и транспортной блокады ЛДНР?
Полностью поддерживаю! И считаю, что акцию нужно расширить — заблокировать еще и все пути соединения с Россией.
Блокада ЛНР и ДНР должна сохраняться, до полного выполнения требований участников акции по освобождению украинских заложников.
Должна быть частичная блокада. Продукты, лекарства и прочие товары первой необходимости должны беспрепятственно попадать в ОРДЛО.
Блокада только вредит Украине. Потому власть и участники акции должны как можно скорее прийти к компромиссу и снять блокаду ЛДНР.
Категорически против! «Блокадников» необходимо разогнать, даже если для этого придется применить силу.
Меня особо не беспокоит этот вопрос. Что у правительства, что у участников блокады — свои интересы, которые имеют мало чего общего с интересами украинского народа.
Женщина
Мужчина
Результаты
Главная
Политика
Мир
Экономика
Происшествия
Столица
Жизнь
Культура
Спорт
VIP - Stars
Колонки
Фото и видео
Чат
Правовая информация
Контакты
Реклама
©2002-2009, GLAVRED.INFO. Все права защищены.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено