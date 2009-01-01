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Николай Маломуж

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Сегодня 15:00 live Текущий чат

   
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  • marichka
    Сегодня, 14:08
    Миколо Григоровичу! Чому політики витягають на поверхню питання мови, історії, культури, релігії - найбільш болючі, дратівливі для нашого суспільства питання? Звідки пішла така «політтехнологічна мода»? Здається, до Помаранчевої революції ніхто й не помічав цих непереборних відмінностей, не ділив країну по Дніпру… От і зараз у нас знову звернулися до "мовних проблем" - аж три законопроекти в Раді. В чому ризик спекуляцій на цих темах? Дякую.
  • danylo_kruk
    Сегодня, 11:22
    У Польщу вже почали прибувати сили НАТО в рамках зміцнення "східного флангу" Альянсу, і Кремль уже почав перейматися цим, заявляючи, що для Росії це величезна загроза. З вашої точки зору, які насправді загрози розміщення натівських сил у Польші створює для Росії, чому вона так переживає? Як вона може діяти у відповідь на це, чи не буде реакцією черговий агресивний сплеск з боку Росії, в тому числі й по відношенню до України?
    Прибуття військових контингентів НАТО в Польщу та Прибалтику - це реальне укріплення східних кордонів НАТО. З іншого боку, Росія намагається використати цей факт для нових конфронтаційних сценаріїв. І прийняття на озброєння новітньої гіперзвукової зброї Росією - це чинник нової "гонки озброєння". Який вихід? Поряд із укріпленням східних кордонів США і всі члени НАТО разом з країнами "Великої двадцятки", Росією і Україною повинні вийти на комплексний план врегулювання ситуації в рамках глобальної безпеки і "дорожні карти" по "гарячих точках" - України, Сирії, Іраку, Афганістану та організації боротьби з ІДІЛ. Це повинно бути проведено на великому міжнародному форумі керівників всіх країн, прийняти зобов"язуючі документи щодо цих програм та механізми реалізації. Необхідно зняти загрозу нової глобальної світової війни.
  • Nina27
    Вчера, 16:20
    Чи відомо вам, наскільки потужною сьогодні є проблема контрабанди в АТО? Бо як інколи кажуть: доки там будуть циркулювати такі величезні потоки контрабанди, доки для декого це буде надзвичайно прибутково й вигідно, доти триватиме й ця війна...
    Я хочу відзначити, що поряд з трагічними сторінками війни на сході є і злочинні інтереси. Часто вони не тільки з боку Росії та бойовиків, але й з боку представників влади і військових України. З свідченням Військової прокуратури, СБУ, безпосередньо патріотичних командирів, які воюють в АТО, щоденно переміщуються потоки контрабанди в зоні АТО - вагони вугілля, металургія, будівельні матеріали, продукти харчування, а по оперативним каналам - наркотики, зброя. На цьому наживаються представники як Росії, ДНР і ЛНР, так і представники військових, правоохоронних та владних структур України. Щомісяця йдуть обороти на сотні мільйонів доларів. Ці фактори знецінюють нашу потужну ідею захисту держави, деморалізують військових і командирів у зоні АТО, формуюють корупційну складову в державному секторі, що веде до затягування війни.
  • ostap_g.
    Вчера, 16:19
    які напрямки чи ділянки фронту сьогодні є найбільш небезпечними, де можуть бути наступи чи спроби прориву?
    В першу чергу, треба відзначити, що існує 18 стратегічних точок, де бойовики і російські війська можуть розпочати масштабні операції або системні провокації. Це маріупольський напрямок, донецький (Авдєєвка, Піски), Ясинувата, Світлодарська Дуга, Станиця Луганська та ряд інших, де ідуть системні накопичення військ і представників озброєних формувань, які постійно порушують "режим тиші" і провокують на збройне протистояння.
  • ostap_g.
    Вчера, 16:18
    якими є найбільші помилки, яких припустилося українське командування за минулий рік? були ситуації у 2016 році, які дозволяли нарешті закінчити весь цей жах?
    В першу чергу, і військове командування, і політичне керівництво країни, крім мінського формату, не відпрацювало паралельно більш потужний, більш ефективний міжнародний формат за участю великих країн по врегулюванню ситуації на сході. Це могли б бути США, країни ЄС, Китай, Індія, Японія, які неофіційно давали згоду на такі формати. Такий би клуб країн змусив би Путіна йти на сценарій реального врегулювання, аж до відбудови Донбасу. Тому що ці країни могли б поставити критичні умови для Росії і особисто Путіна.
  • nemo
    Вчера, 16:17
    Насколько велик риск, что Донбасс навсегда останется "выжженной землей", непонятной "серой зоной", в которую уже не вернется прежняя довоенная жизнь?
    При наявних форматах вирішення проблем (а це Мінські угоди) перспектив немає. Але діюча влада тільки орієнтуєнтується на цей сценарій. Тому при такому розвитку ситуації це перспектива "визженной земли". Що може бути реальним виходом із ситуації? Перезавантаження самої влади, прихід на керівні посади професіоналів високого рівня, які вміють сформувати програму виходу з кризи, користують довірою всього суспільства України, як на сході, так і в центрі та на заході країни, мають довіру великих міжнародних партнерів та готові разом із ними реалізувати програму по стабілізації ситуації в Україні.
  • petro
    Вчера, 16:15
    З вашої точки зору, чи не стала для певних людей у нашій країні війна бізнесом? Хто і наскільки добре заробляє на війні? А те, що хтось від цього отримує значні прибутки, це факт, зокрема, про величезні потоки контрабанди розповідають і волонтери, і військові. І справа ж не тільки у контрабанді. А як і хто ще заробляє на біді українців?
  • vasyl
    Вчера, 16:15
    Чому російське керівництво наполегливо продовжує підтримувати бойовиків на Донбасі, не зважаючи на те, як це б'є і по її економіці, і по іміджу? Чому для неї це настільки принципово, що вона заради цього готова все терпіти? Дякую за відповідь!
  • kondor
    Вчера, 16:14
    Как должно действовать украинское командование, военачальники, чтобы как можно скорее завершить войну на Донбассе? И демонстрирует ли оно, по-вашему, реальное стремление закончить войну поскорее?
  • kondor
    Вчера, 16:12
    Как вы считаете, нужен ли России Донбасс в ее составе, как тот же Крым? Прокормит ли она еще один "рот"?
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