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Семён Семенченко

Один из организаторов торговой блокады "ЛДНР", первый замглавы Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат Сегодня 16:00 live Текущий чат

   
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  • pangelina
    4 марта, 17:56
    Насалик разом з Гройсманом кажуть, що підприємства на неконтрольованих територіях заплатили у бюджет України 30 мільярдів гривень у 2016 році. Але, аби мати можливість сплатити податки, підприємства повинні отримати набагато більше грошей на свої рахунки... Звичайне незнання чи це велика гра?
    Сначала нужно откорректировать термины. Нет никакой «неконтролируемой территории» — есть «оккупированная территория». И есть агрессор — Российская Федерация. Именно желание вывести РФ из статуса агрессора, а также зависимость от Москвы и отличает, к сожалению, и Гройсмана, и Насалика, и остальных представителей власти. Информация, которую они подают, некорректна. Прежде всего, практически все предприятия, которые находятся на оккупированной территории, не являются украинскими. Они — оккупированы и изначально принадлежали либо гражданам России, либо пророссийским олигархам. Например, Алчевский металлургический комбинат принадлежит «Внешэкономбанку» Российской Федерации, большая часть его, а меньшая часть — народному депутату Украины Таруте; Донецкий металлургический завод принадлежит российскому миллиардеру Нусенкису; ахметовские предприятия с трудом можно считать украинскими, потому что Ахметов вообще — агент ФСБ. Все эти предприятия являются крупнейшими должниками за свет, газ и воду. Как вы знаете, все это туда загоняется за счет украинских налогоплательщиков, но оплата не производится. Кроме того, всем этим предприятиям за взятки, которые они платят членам правительства, компенсируется НДС — как вы знаете, это очень коррумпированный вид налогов у нас. Да и содержание вообще оккупированных территорий обходится на порядок больше, чем доходы, которые поступают оттуда. Верить людям, которые обманывали нас не один десяток раз, я думаю, не стоит. Никакими фактическими данными это не подтверждено.
  • pangelina
    4 марта, 17:34
    Як ви думаєте, чому у вашу блокаду не підтримали тіж Білецький чи Тетерук? Адже й так всім зрозуміло, що вся ця торгівля з сепаратистами/терористами дозволяє їм тишком-нишком перебудуватися під співпрацю з росією.
    Я не знаю по поводу персоналий, этим людям я вопросы не задавал. Могу сказать одно: одно из преимуществ блокады состоит в том, что она является лакмусовой бумажкой, которая четко определяет реальное отношение людей в Украине, их реальные цели и задачи. Потому что очень много людей сейчас проявилось как «олигархические консервы». Что касается названных Вами людей, то у них я не спрашивал.
  • Александр Петров
    3 марта, 05:02
    Когда изчезнет Россия,на Украине наступит счастье?
  • kondor
    2 марта, 22:50
    Зачем Путин назначает губернаторами немалого количества регионов силовиков, выходцев из структур госбезопасности?
  • gf_43
    2 марта, 22:49
    Имеет ли перспективы идея с соблюдением Минских соглашений, нормандский формат и все эти встречи в Беларуси? Или конфликт уже можно разрешить только силой?
  • gf_43
    2 марта, 22:47
    Зачем вдруг России понадобилось признать "паспорта", выданные в "ЛНР" и "ДНР"? Что может последовать за таким шагом Кремля?
  • sergio
    2 марта, 22:47
    Із чим пов'язані "зачистки" в лавах бойовиків? Навіщо прибирають найбільш одіозних та медійно розкручених? Це справа рук російських спецслужб, чи внутрішні розбірки бойовиків, чи наші ДРГ постаралися? Чи кожен випадок слід розглядати окремо? "Гіві", "Моторола", луганські ватажки тощо...
  • y-grek
    2 марта, 22:46
    Виповнилося 25 років конфлікту в Придністровї, який швидко перейшов у заморожену фазу. Чи може Донбас спіткати та ж доля, і що конфлікт залишиться на десятки років?
  • y-grek
    2 марта, 22:43
    Який сенс оголошувати на Донбасі "режими тиші", якщо вони жодного разу так і не виконувалися?
  • anatoliy
    2 марта, 22:43
    С чем связана нынешняя эскалация боев в Авдеевке? Возможно ли обострение ситуации на других направлениях тоже? На каких? И вообще, какова вероятность широкомасштабного наступления российских войск, надо ли это сейчас России?
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