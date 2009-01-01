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Для России территория — фетиш. Ведь ничего, кроме размеров, у Москвы для доказательства своего "величия" никогда не было.
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Влада Литовченко
Директор Вышгородского историко-культурного заповедника, кандидат исторических наук, эксперт по культурной дипломатии
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Oksana Medynska
Сегодня, 10:43
Не согласен
0
Согласен
Ви організовуєте безліч проектів, розкажіть звідки беруться ідеї та фінанси для їх реалізації?
lili
Сегодня, 09:48
Не согласен
0
Согласен
Говорят, что красота открывает многие двери. А Вам приходилось добиваться чего-то во многом благодаря именно эффектной внешности и красоте? Или ничего в жизни не дается "за красивые глаза"?
malinka
Сегодня, 09:47
Не согласен
0
Согласен
Влада, а как вы сами себя оцениваете, вы - строгий преподаватель? Чем из последнего вас удивляли или смешили студенты?
malinka
Сегодня, 09:46
Не согласен
0
Согласен
В 2015 году вы представляли собственную коллекцию платьев. Продолжаете ли вы реализовывать себя в качестве дизайнера или больше не экспериментируете?
malinka
Сегодня, 09:44
Не согласен
0
Согласен
Влада, какие самые безбашенные и сумасшедшие поступки вы совершали в жизни?
Fanni
Сегодня, 09:41
Не согласен
0
Согласен
Что бы вы назвали изюминками выставки "Забытое Межигорье"? Сколько еще одна будет проходить?
Рада презентувати міжмузейний проект "Забуте Межигір"я", який було відкрито 22 серпня, і він триватиме до 10 вересня. Цей проект є свого роду унікальним, бо вперше за часів незалежної України було представлено історичну, археологічну, культурно-мистецьку спадщину Межигір"я. Українське суспільство пов"язує Межигір"я виключно з маєтком Януковича, славнозвісною Хонкою, золотим батоном. Цікаво, що навіть у 2014 році у Національному художньому музеї відбувся проект "Кодекс Межигір"я", який презентував усі надбання, подарунки, раритети, мистецьку спадщину колишнього президента. Проект "Забуте Межигір"я" об"єднав зусилля істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців й показав дійсний спадок і потенціал історичного Межигір"я. Мало хто знає, що ця територія раніше асоціювалася з місцезнаходженням Спасо-преображенського Межигірського монастиря, некрополь і оборонні споруди 16-18 століть, Межигірської фаянсової фабрики, художньої керамічної спочатку школи, потім технікуму, потім інституту, існуванням Школи бойчукістів й місцем відвідання Тарасом Шевченком 1843 та 1846 роках цієї місцини. Територія історичного Межигір"я пов"язана з діяльністю відомих гетьманів та державних діячів: Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, Петра Дорошенка, Івана Салія, Самуїла Самуся та Івана Мазепи. Це місце поховання Євстафія Гоголя, предка Миколи Гоголя і відомого гетьмана. На сьогоднішній день ця територія потребує на грунтовне й глибоке археологічне й наукове дослідження у тісній співпраці з провідними фахівцями цих галузей. Виставка "Забуте Межигір"я" базується на 500 предметах археологічних досліджень, які було знайдено Вишгородською археологічною експедицією на чолі з Всеволодом Івакіним й Інститутом археології НАН України. Також до експозицій виставки увійшли раритетні предмети межигірського фаянсу, сакральні й побутові речі, які представляють даний період історії, предмети побуту селян й робітників фабрики 19-початку 20 століття, й організатори виставки показали повний технологічний цикл виготовлення межигірського фарфору. Крім того, було презентовано 26 оригінальних поштових листівок із зображенням Межигір"я кінця 19-початку 20 століття. Також у рамках виставки проходить науковий лекторій за участі провідних істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців щодо висвітлення тем даного проекту. Організаторами виставки є Національний музей Тараса Шевченка, Музей історії Десятинної церкви, Вишгородський історико-культурний заповідник, колекціонер Дмитро Піркл у співпраці з національним Музеєм українського декоративного прикладного мистецтва й Музеєм історії Києва. Представлення цього проекту свідчить про величезний потенціал історичного Межигір"я, гостру необхідність у дослідженні цього регіону й, відродження "українського Єрусалиму" - козацької святині - Спасо-Преображенського Межигірського монастиря. Й донесення до свідомості українців величезного значення святині, духовності цих унікальних місць.
Vikusia
Сегодня, 08:32
Не согласен
0
Согласен
Чи не плануєте Ви очолити дипломатичну місію в іншій країні? Ви ж дуже плідно співпрацюєте з посольствами, чи не виникало такої думки?
Vikusia
Сегодня, 08:28
Не согласен
0
Согласен
Ви також експерт з ЮНЕСКО, наскільки я знаю. Що в Україні охороняється, та чи не виникає проблем з недобросовісністю влади по відношенню до культури?
nikki
Сегодня, 08:23
Не согласен
0
Согласен
Нашла ли отклик ваша идея внести праздник Ивана Купала в перечень нематериального культурного наследия?
rika
Сегодня, 08:11
Не согласен
0
Согласен
Які цікаві виставки чи заходи відбуваються зараз на території Вишгородського історико-культурного заповідника? І наскільки активно люди їх відвідують?
Протягом 2017 року ВІКЗ було здійснено цілу низку виставок як місцевого, так і міжнародного значення. Щодо найяскравіших із них: 28 лютого, у день 85-річчя від заснування Київщини, спільно з державним архівом Київської області презентовано міжнародний історико-культурний проект "Київщина на оригінальних картах 16-початку 20 століття", де є можливість побачити еволюцію формування, розвитку й становлення історичної території Київщини на різних етапах: Київське воєводство, Київський полк, Київська губернія. Було представлено 30 оригінальних карт. Виставка відвідала велика кількість небайдужих до історії вивчення держави Україна студентів, архівістів, істориків, краєзнавців, послів й представників іноземних держав в Україні. Наступний проект - міжнародний культурно-просвітницький проект "Нас єднає Шевченкове слово", який пройшов 9 березня цього року у приміщенні Національного музею Тараса Шевченка. Метою проекту є популяризація творчості великого Кобзаря у світі й представлення видатних поетичних творів Шевченка мовами держав світу. ЦЬого року посли й іноземні представники представляли знакові літературні твори своїх держав мовами оригіналу. Захід підтримали своєю присутністю близько 30 посольств дипломатичного корпусу. В рамках проекту відбулася міжмузейна виставка "Шевченко і Київщина".
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Сегодня
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