Новогодний стол 2025: во сколько обойдется и за что придется доплатить

Бюджетное меню новогоднего стола в 2025 году обойдется на четверть дороже, чем годом ранее, считают эксперты.

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Новогодний стол 2025 подорожал на 25-30 процентов за год - эксперты / Коллаж Главред

Новогодний стол в Украине в 2025 году успел существенно подорожать. Главред рассказывает, что повлияло на стоимость угощений и как изменились цены за прошедший год.

Цены "поползли" из-за инфляции и курса

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук поясняет, что в течение 2024 года цены росли практически каждый месяц. Особенно к концу года инфляция дала значительное повышение – более 11%. Это, конечно, отразилось на стоимости продуктов, которые будут на столах украинцев.

Еще один фактор – ажиотажный спрос перед праздниками. В декабре украинцы начинают массово скупать продукты, что также прибавляет 6-8% к росту цен. После праздников цены могут несколько снизиться, но из-за перечисленных факторов существенного падения не будет. Кроме того, курс гривны также оказывает влияние на импортные товары, ведь вся импортная продукция фиксируется в иностранной валюте. А это, по словам эксперта, также не способствует снижению цен.

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Как рассказал в комментарии Главреду экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин цена новогоднего стола возросла на 25-30%.

Новогодний стол 2025 – как изменились цены / Инфографика Главред

"По нашим подсчетам в прошлом году он стоил около 2300 грн, в этом уже 3000 грн. И это без "деликатесов" – икры, рыбы или мяса", – отметил Пендзин.

Схожие цифры приводят и в Институте аграрной политики – как сообщил его директор, академик НААН Юрий Лупенко, на семью из четырех человек бюджетное новогоднее меню из блюд, традиционных для стола среднестатистической семьи (салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.п.) обойдется в около 3594,05 грн, то есть на 24,8% дороже, чем в прошлом году. Тогда как наличие деликатесов обойдется еще дороже, в 4333,05 грн, то есть на 27% дороже, чем годом ранее.

Овощи подорожали больше всего

По словам Олега Пендзина, основную долю новогоднего стола составляют овощи для разных салатов, и именно овощная группа демонстрирует значительный рост цен — фактически вдвое или даже в 2,5 раза по сравнению с предыдущими годами.

"Например, картофель, морковь, лук и капуста подорожали больше всего", – рассказал Пендзин.

По словам Марчука, стоимость овощей выросла из-за неурожайности, вызванной засухой – потери на некоторых предприятиях составили более 30%.

Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

"В частности, цены на картофель частично стабилизировали за счет импорта. Пока он стоит 23-24 грн за килограмм, хотя раньше прогнозировали более 30 грн из-за дефицита внутреннего предложения. Тем не менее, цена на овощи может вырасти еще на 15% в течение зимы. Это объясняется затратами на хранение продукции, которые увеличиваются из-за стоимости электроэнергии и возможных отключений. Использование генераторов также повышает себестоимость продукции в три раза", – рассказал Марчук.

Относительно фруктов ситуация стабильная. В зимний период импортные фрукты (цитрусовые, бананы) обычно занимают значительную долю рынка. Дефицита, отмечает эксперт, нет, но цены, как обычно, зависят от импортеров и их контрактов.

Украинцы в селах стали экономить на алкоголе

Еще одна составляющая новогодних блюд, которая существенно подорожала – куриные яйца.

Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

"Относительно яиц – на первое полугодие 2024 года их цена была около 63,5 грн за десяток, а сейчас – уже 72-73 грн. То есть рост не вдвое, но достаточно ощутим", – отметил Пендзин.

Соглашается с таким выводом и Денис Марчук – по его словам, яйца за последние несколько месяцев выросли более чем на 55%.

"Хлеб подорожал за год более чем на 15%, а молочная продукция – на 30% в 2023 году, и уже на 40% в 2024 году. Это означает, что продукты питания в этом году значительно дороже, чем в прошлом", – соглашается Марчук.

Цены на мясо и копчености, по мнению Пендзина, пока выросли не сильно – по состоянию на сегодня, рост составляет до 10%. Также выросли в цене и импортные деликатесы, такие как сыр или икра.

"Цены на импортную продукцию выросли на 2-5% в валютном выражении, но из-за колебаний курса доллара (с 36-37 грн в начале года до 42 грн сейчас) мы видим рост на 15-17% в гривневом эквиваленте", – добавил эксперт.

Что касается цен на алкоголь, то основными факторами подорожания является акцизная политика, которая уже частично изменилась и может повлиять на цены в ближайшее время.

"Формально количество употребленного алкоголя на душу населения не изменилось, хотя в реальности украинцы стали пить больше. Следует учесть, что значительная часть населения прибегает к самодельному алкоголю, доля производства которого существенно выросла. Это особенно касается сельской местности, где покупка магазинного алкоголя сводится к минимуму", – говорит Пендзин.

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