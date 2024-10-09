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Послание Путину и сигнал надежды Киеву: какие планы у Харрис по Украине

Андрей Ганжа
9 октября 2024, 14:00
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Взгляды Украины и Харрис на завершение войны с Россией могут полностью совпадать.
Камала Харрис
Харрис поддерживает победу Украины, однако никакой конкретики Киев пока не услышал / Главред

Президентская кампания в США в разгаре. Кандидаты на пост хозяина Белого дома – демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп – продолжают вести гонку перед выборами, которые состоятся уже менее чем через месяц. Каждый из кандидатов старается не раскрывать своих планов по будущему внешнеполитическому курсу, однако периодически делают разные заявления.

Вице-президент Камала Харрис побывала в гостях программы 60 minutes на канале CBS News и поделилась своими политическими планами в случае избрания на пост главы государства. Харрис говорила и о российско-украинской войне. Она подчеркнула, что намерена поддерживать Киев.

Что говорила Харрис о войне, какие у нее шансы на президентство, и как изменится политический курс США, если она станет новым хозяином Белого дома – разбирался Главред.

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Переговоров с Путиным без Украины не будет

Встречи с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет без Украины не будет, сказала Камала Харрис, рассуждая о возможных переговорах с Россией для завершения войны.

"На двусторонней основе без Украины, нет. Украина должна иметь право голоса относительно будущего Украины", - отметила Харрис.

Это заявление можно назвать сигналом Кремлю: прямых переговоров президента США и России не будет. Москва давно мечтает о таком сценарии, чтобы втихую договориться с Вашингтоном в обход Киева и попытаться поставить Украину перед фактом.

Владимир Путин
Харрис решительно против прямых переговоров с Путиным по завершению войны в Украине без участия Киева / Скриншот YouTube

"Буду работать, чтобы обеспечить победу Украины"

Камала Харрис заявила, что она безоговорочно поддерживает Украину в противостоянии российской военной агрессии. И намерена приложить усилия для победы украинцев.

"Как я четко дала понять во время наших шести предыдущих встреч и во время жестокой агрессии и войны Путина против Украины, я непоколебимо поддерживаю народ Украины. Я гордилась тем, что стояла на стороне Украины — я буду и дальше поддерживать Украину, и я буду работать, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне, чтобы она была безопасной, защищенной и процветающей", - сказала Харрис.

Позиция Харрис по Украине в НАТО

Харрис воздержалась от прямого ответа журналиста на вопрос о том, поддержала бы она вступление Украины в Альянс.

"Это все вопросы, которые мы будем решать, если мы дойдем до этого когда-то. А сейчас мы поддерживаем способность Украины защитить себя от неспровоцированной агрессии России", - сказала она.

Складывается впечатление, что на данном этапе позиция Харрис, особенно по вопросу евроатлантической интеграции не отличается от мнения Джо Байдена. А это означает неготовность принять Украину в НАТО.

Харрис в своем интервью очертила тезисы, которые могут указывать на то, что она намерена продолжать линию администрации Байдена, сказал Главреду политолог Петр Олещук.

Однако возможно, что Харрис воздерживается от более решительно риторики для того, чтобы Трамп не использовал такие заявления в политической борьбе.

"Харрис очертила общие тезисы, которые позволяют предполагать, что она планирует продолжать линию администрации Байдена. Возможно, для Харрис сейчас не уместно делать воинственные заявления, потому что это сразу создаст основания для критики со стороны Трампа. Он скажет: смотрите, Харрис – это война для США", - считает эксперт.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии.

Как Харрис видит завершение войны

По мнению кандидата в президенты от демократов, в рамках мирного процесса должен быть соблюден Устав Организации Объединенных Наций.

"Не будет успеха в прекращении этой войны без участия Украины и устава ООН", - сказала она.

Харрис – за формулу Зеленского?

Как заявлял президент Владимир Зеленский, формула Украины предусматривает завершение войны на базе Устава ООН. На Генеральной ассамблее 23 февраля 2023 года украинскую формулу мира поддержало 141 государство. Кроме, конечно, сателлитов России и так называемых нейтральных стран.

В декларации ООН указано, что территории государств Организации являются неприкосновенными, а любая оккупация – нелегитимна.

"Территория государства не может быть объектом военной оккупации, являющейся результатом применения силы в нарушение положений Устава. Территория государства не должна быть объектом приобретения другим государством в результате угрозы силой или ее применения. Никакие территориальные приобретения, являющиеся результатом угрозы силой или ее применения, не должны признаваться законными. Ничто в вышесказанном не должно истолковываться как затрагивающее:

a) положения Устава или любое международное соглашение, заключенное до принятия Устава и имеющее юридическую силу в соответствии с международным правом, или

b) полномочия Совета Безопасности в соответствии с Уставом", - говорится в документе.

Украина настаивает на выводе со своей территории российских войск по состоянию на 1991 год как раз таки согласно Уставу организации.

Впрочем, сейчас сложно сказать, какую роль может сыграть ООН в завершении войны, учитывая, что функцию по поддержанию мира и безопасности на планете организация уже давно не выполняет.

план победы, план перемоги
Кратко о плане победы Украины / Инфографика Главреда

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Какой будет политика Харрис в случае победы

Администрация Байдена подвергается критике за недостаточно сбалансированную политику в плане военной поддержки Украины и отсутствия четкого понимания того, как Киев победит в войне.

Курс Харрис будет похожим на политику Байдена, но не на 100%, полагает Петр Олещук. Все будет зависеть от ситуации на арене геополитики.

"Курс Харрис будет похож на политику Байдена, но, скорее всего, не идентичен. Например, в новой администрации не будет Салливана - советника Байдена по внешнеполитическим вопросам. Произойдут определенные изменения, какие именно - увидим: курс будет определяться не только политической линией Харрис, но и ситуацией во внешней политике", - говорит аналитик.

Харрис отдаст внешнюю политику госсекретарю?

Вполне возможно, что Харрис сосредоточится на внутренней политике, а обязанности по внешней политике будут возложены на советника по вопросам национальной безопасности и государственного секретаря США.

Однако пока неясно, кто может стать госсекретарем в случае избрания Харрис.

"Скорее всего, Харрис сосредоточится на вопросах внутренней политики. Внешнеполитический курс будет зависеть от того, кого она назначит советником по внешней политике и государственным секретарем. Политические фигуры, которые будут занимать эти должности, будут серьезно влиять на внешнюю политику Соединенных Штатов при президентстве Гаррис. Но пока мы не знаем, кто может стать новым госсекретарем", - подчеркнул Петр Олещук.

Камала Харрис
Харрис может передать внешнюю политику советнику по нацбезопасности и госсекретарю - эксперт / ua.depositphotos.com

Трамп VS Харрис: кто победит?

Реальные шансы кандидатов фактически равны. Все будет решаться в семи колеблющихся штатах: Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании, Висконсине и Северной Каролине.

Если говорить о социологии, то согласно последним опросам, Харрис вырвалась вперед и опережает Трампа.

Опрос Morning Consult, проведенный с 4 по 6 октября, показал отрыв демократа республиканца – 51% против 45%.

Впрочем, согласно результатам исследования Reuters/Ipsos, Харрис опережает Трампа на 3% (46% против 43% в пользу демократа). Погрешность – примерно 3%.

Опрос аналитиков FiveThirtyEight показал преимущество Харрис над Трампом в 2,6%.

В каких штатах лидирует Харрис, а где – Трамп

По данным FiveThirtyEight, у Харрис отрыв в 1-2 пункта в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании и Неваде.

У Трампа небольшое преимущество в Северной Каролине, Аризоне и Джорджии.

Президентские выборы в США, Харрис, Трамп, инфографика
Что нужно знать о президентских выборах в США / Инфографика Главред

Сколько голосов нужно для победы

Для победы Харрис нужно собрать 44 голоса от выборщиков из разных штатов. Трампу понадобится 51 голос.

Если Харрис одержит победу во 2-м округе Пенсильвании, Мичигане, Висконсине и Небраске, ей удастся достичь показателя, необходимого для победы.

В целом, аналитики признают, что конкуренция между Харрис и Трампом очень высокая и, несмотря на показатели, победить может каждый.

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