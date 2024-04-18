В Грузии приняли закон об "иноагентах": чем закончатся протесты

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала ветировать принятый законопроект.

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В Грузии приняли закон об "иноагентах", на улицах продолжаются протесты / коллаж Главред, фото - Twitter.com @Geoparliament, @geomel_ge

Несмотря на продолжающиеся протесты в Тбилиси, власти Грузии в первом чтении все же приняли скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния". Документ поддержали 83 депутата из парламентского большинства, против не проголосовал никто. Главред разбирался в последствиях этого закона для Грузии, и чем закончатся протесты.

Под копирку Кремля

Документ, который поддержали депутаты Грузии, во многом напоминает закон об "иноагентах", ранее принятый Кремлем.

Неудивительно, что ему так обрадовался "запасной" президент РФ Дмитрий Медведев.

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"Дискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и весёлого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука", - сказал он, в свойственной ему манере обвиняя Запад в поддержке протестов в Грузии.

Напомним, год назад правящая пророссийская партия "Грузинская мечта" уже пыталась вынести законопроект на голосование, однако тогда его удалось отозвать после двух дней стычек между протестующими и грузинскими силовиками.

В чем суть закона об иноагентах в Грузии Проект "О прозрачности иностранного влияния" Грузии часто сравнивают с российским законом "об иноагентах". Согласно грузинскому законопроекту, организациями, проводящими интересы иностранной силы, являются: непредпринимательские (некоммерческие) юридические лица; вещатели; владельцы СМИ, источником более 20% общего дохода которого в течение календарного года является "иностранная сила". Одним из спорных положений законопроекта является статья, согласно которой Минюст Грузии может провести мониторинг для "выявления организации, проводящей интересы иностранной силы или для проверки выполнения какого-либо требования" закона. Основанием для мониторинга может стать письменное заявление, которое, по сути, является доносом. Все международные партнеры Грузии призывают Тбилиси отказаться от утверждения законопроекта, повторно внесенного на рассмотрение в парламент. В прошлом году документ отозвали после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. 15 апреля скандальный закон начал рассматривать парламент: во время обсуждения подрались депутаты. Оппозиция опасается, что принятие закона навредит евроинтеграции Грузии.

Сейчас же власти страны вновь поставили закон на рассмотрение и по-прежнему не видят в нем ничего общего с российским законом.

"Любая уважающая себя страна принимает такой закон для защиты собственных интересов. В оппозиции уцепились за то, что Дмитрий Медведев прокомментировал законопроект, он оказывается похвалил его! Вот за это они уцепились, плеснули масла в огонь! Все страны извне заинтересованы, чтобы поднять градус противостояния у нас – и Россия и другие! Ни одну страну в мире не устраивает принятие этого закона, кроме Грузии",- заявил, комментируя одобрение Медведева, глава фракции "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе. К слову, он же пару дней назад подрался с представителем оппозиции Алеко Элисашвили прямо у трибуны парламента Грузии.

Грузии грозит свой Майдан?

Вскоре после принятия президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала ветировать законопроект. На документ отреагировали и в Евросоюзе.

"Это очень тревожное развитие событий, и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС. У Грузии – активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС. Предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", - заявили верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Вархели.

Отметим, что на фоне рассмотрения закона под парламентом Грузии уже третий день подряд собираются протестующие против пророссийского курса грузинских властей. Дошло даже до потасовок с полицией, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов Грузии избили демонстрантов и журналистов.

Протесты прокомментировал и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили – он призвал участников акций продолжать и усиливать акции.

"Эти действия должны охватить всю Грузию, чем больше нас будет, чем более организованными и уверенными в себе мы будем, а мы будем, тем скорее мы победим. Грузинский народ высказал свое мнение. Для меня грузинский народ – это восхитительная молодежь, которая выражает свои мысли лучше, чем кто-либо из нас выражал их за эти годы. Они точно знают, чего хотят. Я тоже внес определенную лепту в то, чтобы эта молодежь не выросла в условиях коррупции и России", – заявил Михаил Саакашвили и призвал объединиться грузинскую оппозицию.

По мнению эксперта Грузинского центра стратегического анализа Гелы Васадзе, действия грузинских силовиков могут лишь усилить протесты.

"Пока мы не знаем, чем все это закончится, и да, все может закончиться весьма скверно", - считает он.

В то же время, по мнению политолога, преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко Петра Олещука, текущая ситуация в Грузии не слишком повлияет на стабильность и перспективы евроинтеграции Грузии, на что указывает недавнее получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

"В итоге это может привести к тому, что европейски настроенные граждане Грузии будут настроены отстаивать свой выбор. Внешне это очень напоминает ситуацию в Украине накануне Евромайдана – власть принимает решения против евроинтеграции, это вызывает протест граждан, никто не хочет уступать, общество радикализируется. Но как будет дальше – посмотрим, поскольку каждое государство уникально", – отметил эксперт в комментарии "Главреду".

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