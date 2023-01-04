Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

Эксперты рассказали, когда закончится война и угомонится Россия.

Выход ВСУ на границы 1991 года будет не победой Украины в войне, а лишь промежуточным результатом, считают эксперты / Главред

Для Украины 2022 год стал периодом самых тяжелых испытаний и самых больших трагедий за время ее независимости – полномасштабная война, начатая Россией 24 февраля, унесла тысячи жизней и сломала миллионы судеб.

Вот только первые же недели войны развенчали миф о могуществе российской армии, поскольку ни одна из целей, которую ставил перед нею Кремль, затевая эту безумную бойню, так и не была достигнута. И теперь Вооруженные силы Украины постепенно оттесняют российские войска, освобождая оккупированные территории.

Однако российский диктатор Путин по-прежнему отказывается признать, что Украина ему не по зубам, и, как сообщают в ГУР, готовит новые наступательные операции в 2023 году, в том числе повторную атаку с севера, с территории Беларуси.

Военные эксперты поделились с Главредом своими прогнозами на 2023 год и рассказали, что может происходить на украинских фронтах в краткосрочной и долгосрочной перспективах, когда может закончиться война, наступит ли мир после выхода ВСУ на границы 1991 года, а также после каких событий Россия оставит Украину в покое.

Георгий Тука Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА

В ближайшей перспективе наиболее опасным направлением будет оставаться Донецкая область, район Бахмута, где с переменным успехом идут очень ожесточенные бои. В ближайшие два-три месяца может быть реализован опасный сценарий одновременного нанесения ударов с двух направлений – с севера (из Беларуси) и с востока (из Донецкой области). Какое из этих двух направлений окажется главным, какое – отвлекающим, пока делать прогнозы рано, но теоретически возможны оба варианта.

2023 год будет годом тяжелых боев. Объективных предпосылок для успешного завершения военной кампании пока нет, потому нужно настраиваться на продолжение тяжелой кровопролитной войны.

Кроме того, важно разобраться, какой смысл каждый из нас вкладывает в слово "победа". Прекращение боев – это еще не победа, а лишь передышка перед следующей войной. Победа должна гарантировать безопасность Украины, чтобы быть уверенными в том, что нашим детям и внукам на протяжении хотя бы трех поколений не придется повторить путь их отцов и дедов, которые сейчас на передовой. А условием для этого является вовсе не освобождение всей территории Украины, включая полуостров Крым, а либо процесс демилитаризации Российской Федерации в результате поражения в этой войне, либо – наиболее оптимальный вариант – дефрагментация российского государства на составляющие. Только это может гарантировать существование в будущем независимой европейской Украины.

Потому преждевременно говорить о том, что в 2023 году можно рассчитывать на окончание войны.

Выход на границы 1991 года – это процесс еще как минимум двух-трех лет. Если наши западные партнеры не изменят свое видение происходящего сейчас в Украине и вероятных сценариев завершения войны, самостоятельно украинцы не смогут достичь успеха военным путем. А, к сожалению, настроения на Западе меняются очень и очень медленно.

Медлительность Запада объясняется вовсе не желанием затянуть войну, чтобы ослабить Россию, а тем, что большинство западных политиков, как и в начале 90-х, панически боятся неконтролируемого распространения оружия массового поражения в результате проигрыша России и распада ее на составляющие. Это и есть тот фактор, который до сих пор сдерживает процесс оказания Украине военной помощи.

В свою очередь, Россия еще сильна, в том числе экономически и финансово. Санкции если и дадут какой-то эффект, то в перспективе трех-пяти лет. Да и то при условии жесткого контроля над их соблюдением, ведь сейчас РФ удается частично их обходить. Рассказы о том, что в России по селам с постаментов снимают Т-34, памятники Второй мировой войны, опять-таки не соответствуют действительности. Также Россия продолжает производить 40-80 ракет в месяц, и этого достаточно, чтобы ежемесячно наносить два удара. Так что рассказы о том, что осталось еще немного, и завтра россияне начнут воевать луками и палками, – это неправда. Запасов у России еще достаточно.

Одним словом, глядя в 2023 год, нужно быть не оптимистами, а реалистами. Победа, без сомнения, будет за Украиной, но она не случится завтра.

Олег Жданов Военный эксперт, полковник запаса

2023 год станет годом контрнаступательных действий, и это завершающая фаза войны, активная часть которой длится с 24 февраля. Однако окончание войны будет напрямую зависеть от объемов поставок вооружений Украине: если поставок не будет или они будут недостаточными, конфликт затянется на неопределенный срок.

Создается впечатление, что у США свое видение хода этой войны, потому они особо не спешат. Несмотря на то, что затягивание войны невыгодно никому, с ее помощью решаются геополитические задачи. Главная из них – ослабить Россию настолько, чтобы она была согласна на любые условия. Быстрая победа Украины этому не поспособствует, ведь из России нужно вытянуть весь ее военный потенциал, чтобы Путин остался у разбитого корыта.

Когда Путин начинал войну, у него было все – и регулярная армия, и вооружение, и прочее, а сегодня у него вооружения заканчиваются, с мобилизацией проблемы, потому завтра кремлевские элиты могут сказать ему заканчивать войну. В этом случае в России начнется политический кризис, и Путину придется пойти на компромисс, чего он сделать не может. Потому, скорее всего, компромисс будет достигаться уже после его отстранения от власти. Россия тогда уже будет настолько ослаблена и обескровлена войной, что ее новые представители согласятся на все: и на границы Украины 1991 года, и на то, что Крым – это Украина, и на передачу ядерного оружия под контроль МАГАТЭ. Но добиться всего этого можно только военным путем.

Сейчас Россия уже близка к этому состоянию, бо́льшую часть пути она прошла. РФ потеряла регулярную армию, которая позволяла Путину оставаться в кресле президента, и теперь трон фактически повис в воздухе – без регулярной армии, только на полиции и Росгвардии далеко не уедешь. Тем более, Путин зацепил глубинный народ мобилизацией, из-за чего в России вполне может повториться ситуация 1917 года.

Война может затянуться еще как минимум на год. Путин способен вести некую войну затяжного характера, когда будет один танк на роту, два-три пулемета на взвод, а остальные будут вооружены либо ППШ-41, либо винтовками Мосина. Путин продержался бы еще год до момента, когда российский народ отказался бы воевать за его идеи.

Главное тут состоит в том, что Запад не перестанет давать Украине оружие, потому что уже сожжены все мосты, ставки сделаны. Ведь если Путин выиграет в этой войне, мир получит второго Гитлера, и это будет катастрофа вселенского масштаба.

В 2023 году вероятность повторного похода на Киев исключать нельзя, но сейчас она минимальна. У России нет войска, которым можно пойти на Киев. А белорусская армия чем дальше, тем меньше готова к участию в боевых действиях, как и белорусское общество.

Кроме того, в новом году боевые действия вполне могут начаться в Крыму. Вообще, Крым можно освободить только двумя путями: или путем отстранения Путина от власти, когда новые представители России молча выведут российские войска с полуострова; или путем проведения ВСУ комплексной операции с заходом в Крым и освобождение его от российских войск. Но до того нужно добить Крымский мост, поскольку этот шаг будет иметь большое психологическое воздействие: у российских войск появится понимание, что это полуостров, тупик, и, если они не выходят оттуда через перешеек, пока есть сухопутный коридор в Россию, значит, окажутся в огневом мешке, в ловушке.

Как бы там ни было, точку в войне поставит смена правящего режима в России. Однако это даст лишь передышку на несколько десятилетий, максимум на сто лет. Глобальной геополитической победой станет развал России. Иначе в России не переживут поражения, и со временем русский шовинизм все равно вылезет наружу и победит, и россияне будут строить империю.

По сути, сегодня есть три варианта окончания войны: либо замороженный конфликт низкой интенсивности, как в Израиле (возможно также разделение войсками ООН двух противоборствующих сторон), либо подписание соглашения (но это отложенная война, правда, на большой срок), либо развал России (это будет окончательной победой).

Роман Свитан Военный эксперт, полковник запаса

Для ВСУ в 2023 году будут два стратегических направления. Первое из них – выход на побережье Азовского моря с целью отсечения херсонско-крымской группировки от поставок из России, после чего последует деоккупация Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Эта операция будет проводиться, когда ударят морозы – с конца января и в течение зимы.

После выполнения этой задачи, когда наш тыл будет защищен, ВСУ смогут заняться донецкой группировкой. Для этого будет осуществлен выход из-под Сватово на Луганск, а затем отсечение донецкой группировки от российских поставок. Это будет значить выход из-под Луганска на Краснодон в район Таганрога, а далее уничтожение донецкой группировки. Скорее всего, с этим мы справимся к середине весны 2023 года.

Таким образом, за несколько месяцев ВСУ выйдут на границы 1991 года, и линия фронта будет проходить уже по сухопутной границе Украины и России. На этом этапе мы перейдем в режим глухой обороны. Дальше перед нами будет стоять задача либо вступления в НАТО, либо получение гарантий безопасности Альянса и принуждения России к миру.

Принуждение Российской Федерации к миру на этом этапе будет происходить с помощью санкционного давления и прекращения отношений с РФ до полного ее развала. А развал России, думаю, произойдет примерно в 2024 году.

Полная победа для Украины в этой войне – это развал Российской Федерации на части. Так что выход на границы 1991 года и переход к глухой обороне – это только промежуточный результат.

Нам нужно успеть выйти на границы 1991 года до середины весны, поскольку к маю у России уже будет 300-тысячное войско – контрактное, более-менее подготовленное. И по той границе, где пройдет линия фронта на момент задействования этих 300 тысяч российских контрактников, будет и горячая линия войны. Потому нам так важно до начала мая выйти на границы 1991 года, чтобы уже этот фронт удерживать в режиме обороны с середины весны и до полного распада России.

Если мы не успеем, то все затянется лет на 10. Это будет примерно такой же конфликт, как был по границе ОРДЛО.

Кроме того, боевые действия точно будут перенесены на территорию Российской Федерации, как минимум, в двух локациях. Во-первых, в районе Валуек. Это очень важный пункт для россиян, который нужно обязательно купировать, чтобы снять проблему с Харьковской и Луганской областей. Во-вторых, в районе Таганрога – об этом сказано выше. Потом, естественно, мы с этих российских территорий уйдем к российско-украинской границе.