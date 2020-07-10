Борьба за кресло мэра Киева: кто способен свергнуть Кличко

Политологи рассказали, кто из кандидатов в мэры Киева способен положить Кличко на лопатки / УНИАН

До старта официальной избирательной кампании местных выборов, в том числе выборов мэра Киева, остается пара недель. Безусловным лидером гонки за должность столичного головы пока что выглядит нынешний киевский мэр Виталий Кличко. Кто станет его основным конкурентом, еще не ясно. Однако большинство экспертов склоняются к тому, что во втором туре Кличко придется бороться с любым кандидатом, которого выдвинут "слуги народа" и которого лично поддержит президент Зеленский.

Сами "слуги" еще думают над тем, кто будет представлять их в "битве за Киев", ведь желающих стать столичным градоначальником среди них оказалось немало. Кто-то уже открыто заявил о своем намерении побороться за право участвовать в выборах мэра Киева от Слуги народа на праймериз (Александр Дубинский, Александр Качура, Николай Тищенко и др.), кто-то – пока лишь намекает на это.

В частности, много разговоров идет о кандидатуре нынешнего главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, шансы которого достойно выступить на мэрских выборах, по мнению политических экспертов, достаточно неплохи, поскольку за ним не тянется шлейф зашкваров и скандалов, он узнаваем, а также на протяжении всей эпидемии коронавируса в Украине к нему сохраняется достаточно высокий уровень доверия.

Главред обратился к политологам, чтобы узнать, кто может составить достойную конкуренцию Виталию Кличко на выборах мэра столицы, а также какова вероятность, что именно кандидатуру Виктора Ляшко поддержит президент.

Андрей Золотарев политолог, директор аналитического центра "Третий сектор"

Основная проблема партии Слуга народа, связанная с выбором кандидата от нее на должность мэра Киева, заключается в том, что "слуги" бегут по старым граблям.

Ситуация с коронакризисом сделала из Виктора Ляшко медийную фигуру. Однако его публичные заявления свидетельствуют о том, что политически он, мягко говоря, не готов к такой должности. В частности, он абсолютно искренне признался, что обманывал и пугал киевлян, что, с точки зрения политики и электоральной борьбы, было безусловным ляпом.

Да, у Виктора Ляшко низкий антирейтинг и неплохая стартовая позиция. В отличие от того же Николая Тищенко, у которого есть как рейтинг, так и высокий антирейтинг.

Однако на месте "слуг народа" я бы поступил иначе. Раз уж они говорят о новом качестве политики, то и действовать нужно по-новому. Нужно идти не путем закулисных торгов и договорняков, т.е. праймериз должны проводиться не только на улице Банковой, а провести полноценные праймериз. Во всяком случае, это подогрело бы интерес и создало бы интригу, что вовлекло бы сторонников и членов партии СН в этот процесс. По крайней мере, такой шаг показал бы, что это иное качество политики, ведь у "слуг" есть целый ряд других кандидатур.

Читайте такжеЗеленский против Кличко: почему война будет идти до победного концаНаиболее рейтинговыми представителями партии Слуга народа являются Александр Дубинский и Александр Качура. Они в минувшую пятницу провели теледебаты на одном из телеканалов, что было ходом в правильном направлении. Пусть люди сами судят, кто лучше. Дубинский на дебатах выглядел живее и раскованнее. Однако Качура выглядел более содержательным: он кажется более подготовленным и понимающим, что, идя на выборы, нужно уметь договариваться и объединять людей. Обсуждалось всё – от метро на Троещину до работы с Киевсоветом. Это нормальный формат, когда товар предъявляется лицом покупателю, а тот уже будет выбирать.

Так что я бы не рекомендовал "слугам" отказываться от праймериз. Им не стоит идти по пути волюнтаристского назначения (мол, наш кандидат – Ляшко, и точка), поскольку такой путь вызовет только конфликты и раздрай.

Мы говорим о борьбе за кресло мэра, но ведь есть и другой важный аспект – тот паровоз, который потянет партийный список... Если этот "паровоз" будет греметь высоким антирейтингом, то никого и никуда он не потянет. Так что действовать нужно с оглядкой на два этих аспекта: лидер партийного списка и борьба за пост мэра.

Пока, на мой взгляд, эквивалентного соперника Кличко у "слуг народа" нет. Все они, согласно социологии, проигрывают киевскому градоначальнику. А праймериз как раз помогли бы сделать оптимальный выбор.

Владимир Фесенко Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"

Кличко сейчас выглядит безусловным фаворитом гонки за должность мэра Киева, но он не победит в первом туре – ни один опрос не показывает, что он способен одержать победу уже в первом туре. Его рейтинги, по разным оценкам, 30-40%.

К тому же, у Кличко есть не только приверженцы, которых около трети киевлян, устоявшееся ядро, которое и делает его фаворитом, но около трети противников, людей, настроенных критически по отношению к нему. Именно это дает шанс альтернативному кандидату.

А, кроме того, еще треть жителей столицы колеблется. Что опять-таки дает шансы другому кандидату побороться с Кличко.

Потому вывод таков: победа Кличко не гарантирована. На данный момент, пока четко не проявлена альтернатива Кличко, он остается фаворитом, и у него на старте больше шансов, чем у конкурентов. Однако кампания еще не начиналась и не ясно, как она будет развиваться.

Конкуренты у Кличко есть и очень разные. Некоторых мы знаем. К примеру, Пальчевский, который заявил о своем намерении побороться за кресло мэра осенью прошлого года. Он входит в тройку, максимум – пятерку, потенциальных конкурентов Кличко. У него есть достаточно стабильный рейтинг – по разным оценкам, 10-15%, потому он тоже вполне может побороться за второй тур.

Также говорят о Сергее Притуле, но до сих пор нет официального подтверждения. Если он решит участвовать в выборах, то, безусловно, будет одним из фаворитов.

Читайте такжеЗеленский против Кличко: почему война будет идти до победного концаАбсолютно точно одним из главных конкурентов Виталия Кличко будет любой кандидат от Слуги народа. Подчеркиваю – любой. У разных кандидатур будут разные шансы на победу. В Киеве рейтинги партии Слуга народа – 20%, а рейтинги президента – выше. Соответственно, кандидат от СН, которого поддержит лично Зеленский, станет одним из фаворитов гонки.

Дальше вопрос будет в том, удастся ли кандидату от Слуги народа консолидировать, во-первых, тех избирателей, которые симпатизируют Зеленскому, а, во-вторых – во втором туре консолидировать тех, кто против Кличко.

Кого "слугам" следует выдвигать кандидатом на киевских выборах? Кандидата, который не столько обладает собственным рейтингом, сколько обладает узнаваемостью, как Виктор Ляшко, рейтинг которого невысок, но его сейчас знает вся страна. У него достаточно высокий рейтинг доверия, а это можно конвертировать и в электоральный рейтинг. Не всегда, но возможно: тут вопрос эффективности избирательной кампании.

Виктор Ляшко – один из потенциальных кандидатов. Его узнают, его "любит камера", он хорошо воспринимается широкими массами людей. Его манера разговора, спокойствие, содержательность очень хорошо воспринимаются людьми. А во время эпидемии коронавируса, в целом, выросло уважение и авторитет врачей. Все это работает на Виктора Ляшко, делая его одним из потенциальных фаворитов, если его поддержит Зеленский.

Есть еще, как минимум, четыре кандидатуры от фракции, от депутатского корпуса Слуги народа.

Николай Тищенко, который является руководителем киевской городской организации, ведет собственную рекламную кампанию по Киеву, обладает собственным рейтингом (причем по этому показателю он среди всех нынешних кандидатов от СН лидирует). Но – у него большой антирейтинг после скандала с "Велюром" и другими историями. В этом смысле он не может консолидировать ни всех сторонников Зеленского, ни всех противников Кличко. Он будет отталкивать значительную часть потенциальных избирателей, а это неприемлемо.

У Дубинского – похожая ситуация. Он известный и узнаваемый, однако его слишком неоднозначно воспринимают даже во фракции. Это тоже сокращает его шансы.

Читайте такжеБитва за Киев: кто станет следующим мэром столицыИрина Верещук – достаточно нейтральная кандидатура, но она не киевлянка. Насколько я знаю, ей предлагают баллотироваться во Львове, так как политтехнологи не уверены в том, что она сможет консолидировать людей.

У Александра Качуры не такой уж высокий уровень узнаваемости, он не "раскрученная" кандидатура. Но его большое преимущество в том, что он не отталкивает избирателей, как и Ляшко. У него нет зашкваров, нет личного негатива – его могут положительно воспринимать. Соответственно, он способен консолидировать и приверженцев Зеленского и противников Кличко. Он молодой, профессиональный юрист, довольно близок к Зеленскому.

Так что, на мой взгляд, наиболее оптимальные кандидатуры для борьбы в Киеве для Слуги народа – это Виктор Ляшко и Александр Качура в зависимости от того, кого поддержит сам президент.

Тарас Загородний Политический и экономический эксперт

Не исключено, что Виктор Ляшко выдвинет свою кандидатуру для участия в выборах на должность столичного головы. За ним пока что нет негативного шлейфа и скандалов. Хотя им пока никто серьезно не занимался… Однако сомневаюсь, что он способен выиграть у Виталия Кличко, встретившись с ним во втором туре.

Единственный кандидат в мэры Киева, который способен победить Кличко, на мой взгляд – это Пальчевский. Ведь Пальчевский способен собрать голоса и тех, кто разочаровалась в Зеленском, и тех, кто против Кличко (у него антирейтинг огромный). Он может стать новой консолидирующей силой.

Виктор Ляшко, в принципе, может вытянуть список. Хотя, скорее всего, его будет тянуть сам Зеленский, если лично примет участие в избирательной кампании, поддержав кого-то из кандидатов.