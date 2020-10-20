Коронавирусный локдаун: что в Украине закроют сразу после выборов

Смертности от коронавируса в украинских больницах может значительно увеличиться уже к концу года / Reuters

Вероятность нового карантина в Украине приобретает все более четкие очертания. Причиной тому, как утверждают опрошенные Главредом эксперты, является колоссальная нагрузка на медицинскую сферу, которая с каждым днем стремительно увеличивается. Однако, если врачи призывают к карантину, то решатся ли на его внедрение власти?

Смертей от коронавируса может стать больше

На днях Киевская школа экономики ошарашила страшными цифрами - по ее прогнозу, уже до конца 2020 года от коронавируса в Украине могут умереть до 20 тысяч человек. Такой исход возможен в случае, если не взять в под контроль ситуацию в зонах активного распространения коронавируса.

"Если текущая ситуация не изменится, то уже через две недели, в ноябре, ежедневное количество новых выявленных больных достигнет 10 тысяч. Нагрузка на медицинскую систему будет максимальной и выдержит только в том случае, если уже сейчас вводить комплексные ограничения в областях с активной вспышкой", — предупредил старший исследователь департамента экономико-политических исследований Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов объяснил, что цифра в 10 тысяч заболевших – это максимум из того, что можно будет определить путем ПЦР-тестирования.

"Ранее министр здравоохранения Степанов заявил об увеличении количества ПЦР-тестов на коронавирус с 40 до 50 тысяч в сутки, из которых более 20 процентов не может быть позитивными. Скорее всего, больше этой цифры мы просто технически не сможем выявлять, хотя на деле количество заболевших уже близко к этой цифре или даже ее превышает и в дальнейшем начнется регистрация тех, кто умер с симптомами, схожими на COVID-19. А на легкие случаи, где есть признаки COVID-19, у врачей просто не останется квот - то есть, их просто не будут тестировать", - сказал Аристов.

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк также соглашается, что в нынешних условиях озвученные цифры не кажутся преувеличением. По ее словам, в будущем количество заболевших может стать проблемой. "В Киеве больницы уже переполнены. Потому однозначно нужно ставить вопрос о разворачивании дополнительных госпиталей", - говорит Сояк.

Читайте такжеЖесткий карантин в Украине: в Слуге народа предупредили о последствияхО том же недавно заговорили и в парламенте – например, в Киеве, если верить главе комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцкому, под госпиталь планируют выделить Дворец Спорта. Однако, по мнению Сояк, такие госпитали могут стать еще более опасными, чем переполненные ныне стационары, поскольку в неприспособленных помещениях значительно усиливаются риски из-за того количества больных, которые в них будут собирать. Потому, если ситуация с заболеваемостью будет ухудшаться, то обострится и вопрос нехватки рук медиков.

"В новых временных госпиталях нужно будет мотивировать сотрудников либо большими зарплатами, либо чем-то еще, потому что сегодня и в стационарах, которые и так не слишком оснащены всеми специалистами, не хватает людей. Во многом и потому, что значительная часть медиков, которые там работают, находятся на больничных. Поэтому, вероятно, надо будет привлекать всех – и студентов, и тех медиков, которые сейчас не работают", - уточнила Сояк.

Также, по словам Аристова, за счет госпиталей летальность также может усилиться. "Летальность будет возрастать. И те койко-места, которые нарастили (и будут продолжать наращивать) без кислорода и на них будут направлять именно тех тяжелых пациентов, которым нужен кислород. Потому те люди, которых бы несколько дней продержали на кислороде, выжили бы, а так как кислород для них будет ограничен, за счет этого увеличится и летальность", - объяснил Аристов.

Будет ли тотальный карантин

На фоне увеличения заболеваемости также остро становится и вопрос возвращения тотального карантина.

"Когда мы весной вводили карантин, то ним мы количество заболевших смогли растянуть во времени. Сейчас определенные карантинные мероприятия, возможно, не такие тотальные, как раньше, но нужно возвращать, иначе мы просто не разгрузим систему здравоохранения. Если бы мы за лето подготовили стационары, уладили вопрос с наличием кислорода в больницах, то тогда мы бы могли надеяться на то, что протянем без карантина. Но поскольку наши больницы на том же уровне, что и весной, то, очевидно, что мы снова будем в карантине уже через пару недель", - заключила Екатерина Сояк.

В то же время Вадим Аристов считает, что такой сценарий вероятен только в том случае, если президент и партия власти смогут подготовить к нему общественность." Это возможно только если ввести режим ЧС, поскольку механизмы, которыми вводился прошлый карантин, уже оспорены в Конституционном суде и признаны незаконными. Соответственно, если подготовить общественность, то тогда снизится и вероятность народных бунтов", - говорит Аристов.

Читайте такжеЖесткий карантин в Украине: в Слуге народа предупредили о последствияхОднако эксперт признает, что у власти вряд ли выйдет снизить градус напряжения в обществе, поэтому карантин, наверняка, будет частичным.

"То есть, будут закрывать на карантин тех, кто не может за себя постоять. Например, если артистов, после концерта Оли Поляковой в Харькове в глазах общественности сделали виноватыми, то им одними из первых могут запретить проведение концертов. Далее будут смотреть на то, будут ли поднимать шум рестораторы или родители школьников, так как после ресторанов могут взяться за школы. То есть, это не вопрос науки, а рычагов влияния в обществе - чем сильнее индустрия, тем сложнее ее будет закрыть на карантин", - пояснил Аристов, отметив, что при таком уровне заболеваемости в стране, как сейчас, с научной точки зрения было бы разумнее закрыть все, что не представляет общественной важности.

Напомним, что многие школы уже ушли на двухнедельный карантин. И, видимо, как раз в связи с возмущением родителей, глава парламентского комитета по вопросам науки и образования Сергей Бабак уже заявил СМИ, что в ноябре школьники продолжат учебу, даже при условии введения карантина.

Читайте такжеСтало известно, пойдут ли дети в школу с ноябряВрач-инфекционист, эпидемиолог, бывший глава Центра общественного здоровья Владимир Курпита также соглашается с тем, что украинские власти продолжат брать пример с европейских коллег и пойдут по пути точечных карантинов.

"Во всех европейских странах есть примеры, при которых правительства ужесточают ограничения, но не на всей территории страны, а только там, где большой прирост заболеваемости. Однако есть нюанс - такие ограничения нельзя внедрять на длительное время, но пока у эпидемиологов нет ответа, когда именно эти ограничения снимать. В Украине тотальный локдаун даже в отдельной области, с учетом размеров страны, также не представляется целесообразным, потому что в результате страдает экономика. Поэтому куда логичнее проводить разъяснительную работу с населением. С другой стороны, есть смысл по усилению контроля за теми мерами, которые внедряются в "желтых" и "оранжевых" карантинных зонах с привлечением полиции и местных властей и наложением штрафов за нарушение карантина. От этого может быть гораздо больший эффект, чем запрет движения общественного транспорта или других мест скопления людей", - убежден Курпита.

В то же время, как утверждает Курпита, даже проведение местных выборов навряд ли ускорит решение властей о локдауне. "Одновременное посещение большим количеством людей может спровоцировать рост коронавируса только в случае, если не будут соблюдаться меры предосторожности - например, если помещение будет тесным и в нем будет наблюдаться скопление людей, что не даст возможности соблюдать дистанции. Или если помещение не будет как следует проветриваться. Тогда эти факторы могут спровоцировать рост, особенно в больших городах", - заключил Курпита.